Лейла Фазлеева: Во все времена новые поколения воспитывались на примерах героев

Герои России – это важный пример для нынешней молодежи, и данный момент отражается в системе образования и молодежной политики Татарстана. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Во все времена поколения воспитывались на примере Героев России, Советского Союза. Они сегодня являются образцом для молодых людей. Мы понимаем, что сегодня многие тонкие настройки патриотической работы связаны с указами Президента РФ [Владимира Путина]. Основополагающим стал 809-й указ о нравственных и духовных ценностях, который отражает многообразие народов, проживающих в нашей стране», – отметила она.

С Республикой Татарстан связаны имена 439 героев Отечества, 353 Героев Советского Союза, 51 полного кавалера ордена Славы, восьми Героев социалистического труда. Кроме того, в регионе проживают два Героя труда Российской Федерации: Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, добавила вице-премьер.

Текущий год объявлен в России Годом защитника Отечества. Также в 2025 году отмечалось 80-летие со дня Великой Победы. По этой линии в Татарстане было проведено свыше 400 молодежных мероприятий с общим охватом более 185 тыс. человек, рассказал министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«В детских лагерях прошли мероприятия, связанные со днями единых действий, а также встречи с участниками специальной военной операции. Особое значение мы придем институту наставничества. Активно работаем с участниками программы «Батырлар. Герои Татарстана», – пояснил он.

В рамках Дня героев Отечества, который отмечается сегодня, проводится ряд мероприятий, в которых участвуют молодежные организации республики, добавил Кадыров.