Лейла Фазлеева: Важно сохранить для истории все, что связано с противодействием Covid-19

Необходимо сохранить все материалы и документы, связанные с противодействием распространению Covid-19. Об этом заявила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на заседании коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.

«Мы говорим о необходимости сохранения всего того, что связано с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. Поверьте, это уникальный материал, который может иметь отношение и к научной деятельности системы здравоохранения и науки в целом. Это также личные истории, поскольку мы говорим и о личных архивах граждан. Соответственно формирование этих личных архивов может быть связано с деятельностью по противодействию Covid-19, медиков, которые работают в “красной зоне”», – сказала вице-премьер республики.

Фазлеева добавила, что важно обратить внимание на этот вопрос и «озаботиться тем, как сохранить эту историю на многие годы».

Она также предложила татарстанцам в этом году «провести диджитал-уборку своих информационных ресурсов» по сохранению материалов, связанных с личной жизнью и жизнью близких людей, достижениями и результатами, деятельностью учреждений и предприятий Татарстана.

«Думаю, это важный процесс, который можно запустить как флешмоб в Татарстане. Наверное, многим приходит в голову, что личные архивы, которые были на фотопленках много лет назад, практически исчезли из нашей жизни. Так же может исчезнуть наша история. Сегодня телефон позволяет моментально фотографировать, удалять, соответственно, очень мало из того, что мы имеем, мы сами архивируем», – подчеркнула заместитель Премьер-министра РТ.