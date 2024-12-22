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Лейла Фазлеева: «В Татарстане потрясающие семьи, невозможно сказать, какая лучше»
Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева поблагодарила татарстанские семьи, которые «наполняют Татарстан силой, созидательностью, интересом». Предварительные итоги Года семьи Фазлеева подвела сегодня во время 12-часового телемарафона «С Новым годом, семья!».
«Спасибо большое всем тем, кто наполняет Татарстан силой, созидательностью, интересом. Потрясающие семьи. Невозможно сказать, какая лучше, какая самая-самая. Мне кажется, что каждая семья сегодня в эфире, да и во всем Татарстане — особенная, неповторимая», — отметила гостья студии.
«С огромным удовольствием хочу поздравить всех с завершением Года семьи, с подведением предварительных итогов 2024 года. Года — яркого на события и впечатления. Татарстан — это большая дружная семья, и мы смогли это доказать», — добавила вице-премьер.
Накануне 2025 года Лейла Фазлеева пожелала каждому татарстанцу ярких событий и исполнения желаний.
Фото: стоп-кадр видео.
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