Лейла Фазлеева: В преддверии 1100-летия принятия ислама имидж Татарстана особенно важен

В преддверии крупных международных событий, которые пройдут в Татарстане в 2022 году, а именно 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и сессии ЮНЕСКО, имидж и развитие событийного туризма в республике особенно важен. Таким мнением на итоговой коллегии Госкомитета РТ по туризму поделилась вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

«Мы должны четко понимать, какое событие наиболее востребовано туристами в Республике Татарстан. Этот вопрос нужно прорабатывать на перспективу. В этом отношении все вопросы, связанные с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией и сессией ЮНЕСКО, которые пройдут в Татарстане в 2022 году, очень важны. Все те, кто приедет в республику во время этих событий, должны получить качественный туристический продукт», – сказала она.

Фазлеева уделила особое внимание развитию экологического туризма в республике. По ее мнению, нужно активнее просвещать заинтересованных предпринимателей о существующих мерах поддержки в данной области.

О результатах работы ведомства отчитался председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Он заявил, что туристический поток в 2021 году практически восстановился до уровня допандемийного 2019 года, а также поделился планами на 2022 год.

«В 2022 году перед госкомитетом стоят масштабные задачи. Первая задача — участие в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», который был принят в 2021 году. Вторая задача — продвижение туристических ресурсов Республики Татарстан. Третья задача — развитие объектов загородного отдыха в регионе. Четвертая задача — работа над цифровизацией туристской отрасли. 2022 год объявлен Годом цифровизации в нашей республике, поэтому считаем эту задачу одной из важнейших», – сообщил Иванов.

Он подчеркнул, что госкомитет всегда готов поддержать любые мероприятия, проводимые на территории Татарстана, и ожидает креативных идей от представителей муниципалитетов.

«Сегодня уже невозможно представить современный Татарстан без отрасли туризма и туристов, но впереди нам предстоит еще много работы, и я уверен, что наша целеустремленность, амбициозность и креативность позволят воплотить в жизнь наши идеи и планы», – заключил председатель госкомитета.

По итогам коллегии Фазлеева и Иванов наградили сотрудников туристической сферы Татарстана, которые в этом году внесли большой вклад в развитие отрасли.