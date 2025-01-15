Лейла Фазлеева: «Уже сегодня стоит задача по сохранению истории участия Татарстана в СВО»

Каким образом будут сохранять историю участия Татарстана в специальной военной операции, почему работа с архивами времен Великой Отечественной войны важна для общества и зачем в Казани соберутся историки со всей России и других стран, обсудили сегодня на заседании коллегии Госкомитета РТ по архивному делу.





Лейла Фазлеева: «Татарстан в лидерах по объему и составу архивного фонда. Нам действительно есть чем гордиться с точки зрения материально-технического обеспечения»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Создание архивов не позволит переписать нашу историю»

Создание документальных архивов позволяет защитить историю от тех, кто хочет ее переписать, заявила на заседании коллегии вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Татарстан в лидерах по объему и составу архивного фонда. Нам действительно есть чем гордиться с точки зрения материально-технического обеспечения. Но напомню учреждениям республики о необходимости направлять в архивы обязательные документы. Это не только избавит от проблем отдельных людей с Пенсионным фондом, но и поспособствует сохранению истории Российской Федерации и нашего региона. Мы не можем допустить фальсификации истории», – заявила она.

В этом году, объявленном в России и Татарстане Годом защитника Отечества, Госархиву Татарстана особенно важно обратить внимание на сохранение истории участия республики в специальной военной операции.

«Уже сегодня стоит задача по созданию истории участия Татарстана в специальной военной операции. Сохранению истории наших бойцов, гуманитарной помощи, оказанной республикой в этот период. Она носит колоссальный характер, причем как с финансовой точки зрения, так и человеческих эмоций», – отметила вице-премьер.

Гульнара Габдрахманова рассказала о той помощи, которую Госкомитет оказывает подшефным Татарстану городам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане создадут личные коллекции Героев России

Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова также подчеркнула, что события спецоперации имеют особое значение для архивного дела.

«Нами запланирована в этом году разработка проекта постановления Кабмина об увековечивании памяти об участниках СВО и порядка передачи в архивы документов. Также необходимо организовать работу по созданию архивных фондов и коллекций личного происхождения Героев России и генералов армии России – уроженцев Татарстана и добровольческих организаций. Кроме того, нужно организовать работу по систематическому наполнению сайта «Слава – Дан Республики Татарстан» материалами о героях», – заявила она.

Габдрахманова рассказала и о той помощи, которую Госкомитет оказывает подшефным Татарстану городам. Так, Лисичанску были переданы средства хранения документов, компьютерная оргтехника, канцелярские и гигиенические товары.

Особое внимание в год 80-летия Великой Победы будет уделено сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наступит время, когда единственными достоверными источниками о Великой Отечественной войне останутся только архивы»

Особое внимание в год 80-летия Великой Победы будет уделено сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

«Сохранение исторической памяти – наш профессиональный долг перед будущими поколениями. К сожалению, все меньше остается живых свидетелей Великой Победы. Наступит время, когда единственными достоверными источниками о Великой Отечественной войне останутся только архивные документы. Поэтому важно активнее проводить работу по выявлению, сбору, популяризации и использованию архивных материалов этого периода», – отметила она.

В преддверии юбилея Великой Победы была издана книга о Казанском обводе, которая содержит данные о малоизвестных страницах истории Татарстана в военный период.

«В 2024 году благодаря гранатовым конкурсам муниципальными архивами было реализовано девять проектов по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Они были направлены на сбор, сохранение и популяризацию архивных документов военного периода и информационное освещение подвигов героев», – продолжила она.

Рифкат Минниханов: «Мы заинтересованы в работе с Госкомитетом РТ по архивному делу по созданию новых источников, раскрывающих подвиг советского народа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ученые из разных стран приедут в Казань на форум, посвященный Великой Отечественной войне

В апреле этого года в Казани состоится Международный научный форум, посвященный Великой Отечественной войне, сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«В наших планах проведение в апреле этого года Международного междисциплинарного форума «Великая Отечественная война в судьбах народов и регионов». Мы заинтересованы в работе с Госкомитетом РТ по архивному делу по созданию новых источников, раскрывающих подвиг советского народа. Духовно-интеллектуальное богатство татарского народа должно стать достоянием широкой аудитории», – сообщил Минниханов.

Он подчеркнул, что такая работа должна быть проведена и с архивами стран ближнего зарубежья для более полного раскрытия того подвига, который совершил СССР в годы Великой Отечественной войны.