Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Лейла Фазлеева: «Уже сегодня стоит задача по сохранению истории участия Татарстана в СВО»
Госархив РТ увековечит память об участниках СВО и создаст личные архивы Героев
Каким образом будут сохранять историю участия Татарстана в специальной военной операции, почему работа с архивами времен Великой Отечественной войны важна для общества и зачем в Казани соберутся историки со всей России и других стран, обсудили сегодня на заседании коллегии Госкомитета РТ по архивному делу.
«Создание архивов не позволит переписать нашу историю»
Создание документальных архивов позволяет защитить историю от тех, кто хочет ее переписать, заявила на заседании коллегии вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
«Татарстан в лидерах по объему и составу архивного фонда. Нам действительно есть чем гордиться с точки зрения материально-технического обеспечения. Но напомню учреждениям республики о необходимости направлять в архивы обязательные документы. Это не только избавит от проблем отдельных людей с Пенсионным фондом, но и поспособствует сохранению истории Российской Федерации и нашего региона. Мы не можем допустить фальсификации истории», – заявила она.
В этом году, объявленном в России и Татарстане Годом защитника Отечества, Госархиву Татарстана особенно важно обратить внимание на сохранение истории участия республики в специальной военной операции.
«Уже сегодня стоит задача по созданию истории участия Татарстана в специальной военной операции. Сохранению истории наших бойцов, гуманитарной помощи, оказанной республикой в этот период. Она носит колоссальный характер, причем как с финансовой точки зрения, так и человеческих эмоций», – отметила вице-премьер.
В Татарстане создадут личные коллекции Героев России
Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова также подчеркнула, что события спецоперации имеют особое значение для архивного дела.
«Нами запланирована в этом году разработка проекта постановления Кабмина об увековечивании памяти об участниках СВО и порядка передачи в архивы документов. Также необходимо организовать работу по созданию архивных фондов и коллекций личного происхождения Героев России и генералов армии России – уроженцев Татарстана и добровольческих организаций. Кроме того, нужно организовать работу по систематическому наполнению сайта «Слава – Дан Республики Татарстан» материалами о героях», – заявила она.
Габдрахманова рассказала и о той помощи, которую Госкомитет оказывает подшефным Татарстану городам. Так, Лисичанску были переданы средства хранения документов, компьютерная оргтехника, канцелярские и гигиенические товары.
«Наступит время, когда единственными достоверными источниками о Великой Отечественной войне останутся только архивы»
Особое внимание в год 80-летия Великой Победы будет уделено сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.
«Сохранение исторической памяти – наш профессиональный долг перед будущими поколениями. К сожалению, все меньше остается живых свидетелей Великой Победы. Наступит время, когда единственными достоверными источниками о Великой Отечественной войне останутся только архивные документы. Поэтому важно активнее проводить работу по выявлению, сбору, популяризации и использованию архивных материалов этого периода», – отметила она.
В преддверии юбилея Великой Победы была издана книга о Казанском обводе, которая содержит данные о малоизвестных страницах истории Татарстана в военный период.
«В 2024 году благодаря гранатовым конкурсам муниципальными архивами было реализовано девять проектов по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Они были направлены на сбор, сохранение и популяризацию архивных документов военного периода и информационное освещение подвигов героев», – продолжила она.
Ученые из разных стран приедут в Казань на форум, посвященный Великой Отечественной войне
В апреле этого года в Казани состоится Международный научный форум, посвященный Великой Отечественной войне, сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
«В наших планах проведение в апреле этого года Международного междисциплинарного форума «Великая Отечественная война в судьбах народов и регионов». Мы заинтересованы в работе с Госкомитетом РТ по архивному делу по созданию новых источников, раскрывающих подвиг советского народа. Духовно-интеллектуальное богатство татарского народа должно стать достоянием широкой аудитории», – сообщил Минниханов.
Он подчеркнул, что такая работа должна быть проведена и с архивами стран ближнего зарубежья для более полного раскрытия того подвига, который совершил СССР в годы Великой Отечественной войны.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»