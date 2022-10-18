Выплаты, экипировка, психологическая помощь: как помогают мобилизованным и их семьям

Какую помощь получат мобилизованные и их семьи в Татарстане, рассказали журналистам на брифинге в Доме Правительства РТ. Подробнее о мерах соцподдержки – в материале «Татар-информа».

Лейла Фазлеева: «Мы обязуемся, что они будут обеспечены всем, что нужно, и обеспечиваются уже сейчас» Фото: prav.tatarstan.ru

«В работе как раз находится расширенный список по обмундированию»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заверила, что мобилизованных из республики обеспечат всем необходимым обмундированием. «Мы обязуемся, что они будут обеспечены всем, что нужно, и обеспечиваются уже сейчас», – сказала она.

Более того, в Татарстане расширяется список на приобретение обмундирования для мобилизованных. «На данный момент в работе как раз находится расширенный список. Он включает оборудование, экипировку, белье, форму, вещмешок, технику, которая необходима для обеспечения деятельности на территории. Позиций, которые мы отрабатываем, много, не одна», – подчеркнула вице-премьер.

Спикер отметила, что проводится также работа с компаниями-производителями необходимого обмундирования.

«Ту информацию, которая появляется в социальных сетях или поступает в штаб, в Минтруд, Минмол по разным источникам, по горячим линиям, мы в обязательном, неукоснительном порядке каждое обращение отрабатываем», – заметила Фазлеева.

То, что заявки на имущество и оборудование для мобилизованных изучаются, подтвердил начальник отдела патриотического воспитания и спорта ДОСААФ Татарстана Вадим Чиж. Кроме того, по его словам, постоянно изучается рынок поставщиков, проводится анализ цен на заявленное имущество, оформляются договоры на поставку всего необходимого в короткие сроки. Проводится и работа по доставке грузов к местам расположения мобилизационных подразделений.

«В настоящее время для мобилизованных подразделений республика закупила большое количество имущества. Это спальные мешки, коврики, кулеры, портативные радиостанции, хозяйственные товары и другие предметы первой необходимости», – сообщил Чиж.

ДОСААФ поддерживает связь с командами мобилизационных подразделений, чтобы оперативно реагировать на заявки, рассказал спикер. «Благодаря поддержке Правительства Татарстана поставляем необходимое оборудование и имущество личному составу в максимально короткие сроки», – заявил он.

Вадим Чиж: «В настоящее время для мобилизованных подразделений республика закупила большое количество имущества» Фото: prav.tatarstan.ru

«Не надо брать справку из военкомата о том, что молодой человек мобилизованный»

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова напомнила, что в республике предусмотрена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, отцы которых призваны на военную службу по частичной мобилизации. Начать их начисление планируется уже на следующей неделе.

«Не надо брать справку из военкомата о том, что молодой человек мобилизован. Мы с военкоматом отрабатываем эти списки. До конца этой недели военкомат нам их передаст, и за выходные дни мы сформируем реестры», – рассказала глава Минтрудсоцзащиты РТ.

Зарипова отметила, что «данная выплата не автоматизирована — отрабатывается в ручном режиме». «Соответственно, сведений об этих людях нет в информационных системах. Поэтому для того, чтобы оперативно организовать работу, индивидуально в эти дни мы завершаем обход каждой семьи, где есть дети мобилизованного папы, раздаем документы», – подчеркнула она.

Министр уточнила, что в пакет документов входят уведомление и бланк заявления. В бланке заявления необходимо указать фамилию, имя и отчество ребенка, номер расчетного счета, на который поступит выплата.

Заявление нужно принести в отделение Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) по месту жительства в обозначенный в уведомлении срок. При обращении при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка, где в графе «Отец» указан мобилизованный гражданин.

Зарипова также попросила для обратной связи указывать в заявлении номер телефона или адрес электронной почты, чтобы можно было сообщить о принятом решении. «Может быть, понадобится уточнить какие-то сведения», – пояснила она.

По словам спикера, в муниципалитетах, кроме Казани и Набережных Челнов, работа по формированию заявлений завершена. Она заметила, что в столице Татарстана для удобства заявления будут разносить не по домам, а по детским садам. Это связано с тем, что адреса регистрации и проживания не всегда совпадают.

Эльмира Зарипова напомнила, что в РТ предусмотрена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка, отцы которых мобилизованы Фото: prav.tatarstan.ru

«Принято решение бесплатно предоставлять соцобслуживание на дому»

Эльмира Зарипова также рассказала о социальных гарантиях для родителей мобилизованных. Так, по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова принято решение бесплатно предоставлять социальное обслуживание на дому пожилым людям, если они в этом нуждаются.

Кроме того, семьи мобилизованных в случае невозможности предоставления им подходящей работы могут быть признаны безработными в срок не позднее трех дней со дня подачи заявления в службу занятости населения.

Женщина с несовершеннолетним ребенком, отец которого призван на военную службу по частичной мобилизации, имеет преимущественное право остаться на работе при сокращении численности сотрудников.

Более того, родители, имеющие детей в возрасте до 14 лет, могут направляться в служебные командировки, работать сверхурочно, в ночное время, в выходные и нерабочие дни только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по медицинским показаниям.

Тимур Сафин рассказал, что для приема и обработки обращений создан «единый цифровой контур» Фото: prav.tatarstan.ru

«Каждое десятое обращение – просьба оказания психологической поддержки»

В Татарстане в связи с частичной мобилизацией возобновили деятельность республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Ответственный координатор этого движения Тимур Сафин рассказал, что для приема и обработки обращений создан «единый цифровой контур, который подключен к действующим региональным и федеральным системам информирования и поддержки населения».

Речь идет о федеральной линии 122, системах ОНФ.Помощь и «Народный контроль», общественной приемной партии «Единая Россия», системе мониторинга «Инцидент Менеджмент», горячей линии АНО «Добрая Казань». Кроме того, с 11 октября начала работу горячая линия движения – 8 800 350 02 16, а также создан официальный сайт (ярдям.рф) и телеграм-бот (yerdem_rt).

«Информация, собранная со всех этих источников, аккумулируется и обрабатывается в едином кол-центре движения, затем передается в соответствующие министерства и ведомства, муниципальные штабы движения, а также многочисленным партнерам», – сообщил Сафин.

По его словам, с 21 сентября по всем каналам было получено более 22 тыс. обращений. «В связи с изменяющейся обстановкой содержание сообщений меняется. Сначала это были консультации по вопросам мобилизации, сейчас больше просьбы о различной поддержке от семей. Каждое десятое обращение – просьба оказания психологической поддержки», – уточнил спикер.

Совместно с общественными объединениями и предпринимателями организован сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан и членов их семей в городах и районах республики. В частности, формируется запас необходимых вещей – продуктов питания, медикаментов, одежды и разных принадлежностей. «Данные позиции формируются и расходуются по мере необходимости. Гуманитарная помощь собирается по принципу про запас», – подчеркнул координатор движения.

Он заметил, что татарстанцы также жертвуют денежные средства на специальные счета движения. За небольшое время удалось собрать более 3 млн рублей. Эти средства тоже пойдут в помощь мобилизованным и их семьям.

Тимур Сулейманов отметил, что сегодня любой желающий может подать заявку на сайте Dobro.ru и стать волонтером Фото: prav.tatarstan.ru

«Любой желающий может стать волонтером»

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская сообщила, что в систему «Народный контроль» добавлено новое направление «Частичная мобилизация», включающее 10 категорий. Они касаются вопросов прохождения военной службы, порядка и условий частичной мобилизации, мер поддержки мобилизованных, отсрочки от призыва, проблем с поездками во время частичной мобилизации и др.

«Многие муниципальные образования приняли меры социальной поддержки. Например, сегодня обеспечено бесплатное горячее питание более чем в 30 районах, бесплатная психологическая помощь – в 23 муниципальных образованиях. Организовано бесплатное посещение культурно-досуговых и спортивных мероприятий. Дети мобилизованных освобождаются от платы в кружках и секциях дополнительного образования», – рассказал она.

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов добавил, что сегодня любой желающий может подать заявку на сайте Dobro.ru и стать волонтером. В районах республики сформирован волонтерский актив при штабах, которые помогают при сортировке гуманитарных грузов, работают с населением, оказывают помощь семьям мобилизованных, в том числе психологическую и юридическую.

«Волонтеры оказывают помощь и бытового характера. То есть помогают на приусадебных участках, доставляют лекарства, присматривают за домашними животными. В Татарстане открыты гуманитарные штабы. В Казани он развернут на базе творческого пространства “Маяковский”. Штаб работает ежедневно с 8 утра до 20 вечера. На данный момент им уже собрано 72 тонны гуманитарной помощи. В 15 вузах тоже открыты гуманитарные штабы», – отметил глава Минмолодежи РТ.

По его словам, осенью в республике планируется организовать 111 смен для 10 тыс. детей. В них на безвозмездной основе смогут принять участие и дети из семей мобилизованных. Кроме того, подростковые клубы и молодежные центры организуют бесплатные мероприятия для детей, отцы которых призваны на военную службу по частичной мобилизации.