Лейла Фазлеева: Татарстан - яркий пример встречи и диалога Востока и Запада

В Казани состоялась серия мероприятий «Диалог между цивилизациями стран БРИКС», где представители разных стран объединения рассказывали об опыте сотрудничества с другими государствами и делились планами на будущее. С приветственным словом к участникам обратилась вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Татарстан - яркий пример многовекового диалога и места встречи Востока и Запада. Наша республика - многонациональный регион, где в мире и согласии живут представители 173 народов. Мы бережно сохраняем традиции, принципы межнационального и межконфессионального согласия. В республике укрепляются узы добрососедства и взаимной поддержки», - рассказала вице-премьер.

Татарстан активно участвует и в международной повестке, развивая сотрудничество с новыми партнёрами, при этом бережно храня традиционные духовные ценности, историко-культурное наследие, добавила Фазлеева.

Помимо представителей стран, на встречу были приглашены и иностранные студенты, представляющие разные государства, в том числе членов БРИКС.

Первым выступил заместитель заведующего Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван Ган.

«В такую прекрасную пору очень приятно собраться в великой Казани. Диалог культур стран БРИКС - очень значимое мероприятие, которое позволит укрепить дружбу между нашими народами и обсудить будущее. Страны объединения - активная, стабильная и добрая опора в международных делах. В последние годы количество наших партнёров значительно выросло, механизмы сотрудничества вошли в новую эпоху», - заявил Ван Ган.

Особенно он подчеркнул значимость подобного культурного обмена в связи с первым заседанием глав государств БРИКС после расширения альянса, которое состоится в Казани.

Для гостей и участников встречи китайский оркестр на своих национальных инструментах исполнил несколько мелодий, каждая из которых связана с одной из стран БРИКС.

О сотрудничестве в рамках альянса рассказали представители Бразилии, Индии, Китая, России, Ирана и Южной Африки.