Лейла Фазлеева: Татарстан возлагает большие надежды на разработки молодых ученых

Арсений Каримов

Сегодня в КФУ состоялось заседание Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при Президенте РФ по науке и образованию. В нем поучаствовали представители руководства Татарстана, в частности, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«У нас есть большие надежды на те наработки, которые сегодня предоставляют молодые ученые Татарстана. Они делают важное дело, прежде всего, для экономики России. Также они важны для каждого человека, потому что мы говорим о здоровой нации, методах и мерах, которые обеспечат безопасность жизни каждого гражданина. Все, что делают молодые ученые, направлено на обеспечение безопасности страны», — отметила спикер.

На сегодняшний день Татарстан — один из важных научных регионов страны, выполняющий многие отраслевые задачи и инновационные проекты, заявила Фазлеева.

В заседании поучаствовали молодые ученые из регионов ПФО. Были подняты вопросы развития молодежной науки, проведение мероприятий в Год науки и технологий в России и поддержка молодых специалистов.

«Координационный совет объединяет людей, которые достигли многого в науке, но при этом находят время для того, чтобы разбираться в административных вопросах», — пояснил заместитель начальника Управления Аппарата Президента РФ по научно-образовательной политике Денис Секиринский.

Он особо подчеркнул символичность места проведения заседания — КФУ, где в свое время ректором стал 34-летний Николай Лобачевский.

Отдельной темой для обсуждения стала поддержка молодых ученых в республике по программам Минмолодежи Татарстана. О существующих мерах рассказала замминистра ведомства Алла Кондратьева. Среди способов поддержки она выделила конкурс «Лучший молодой ученый», а также рассказала о грантовых конкурсах и многом другом.