Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан находится в числе лидеров среди регионов России по объему и составу архивного фонда. Республике есть чем гордиться в этом направлении, заявила на коллегии Госкомитета РТ по архивному делу вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Татарстан в лидерах по объему и составу архивного фонда. Нам действительно есть чем гордиться с точки зрения материально-технического обеспечения. Но напомню учреждениям республики о необходимости направлять в архивы обязательные документы. Это не только избавит от проблем отдельных людей с пенсионным фондом, но и поспособствует сохранению истории Российской Федерации и нашего региона. Мы не можем допустить фальсификации истории», – заявила она.

Фазлеева подчеркнула, что размещение документов в архиве – это один из главных способов сохранить нашу историю и не позволить ее переврать. С этой целью важно уделять особое внимание цифровизации отрасли.

Об итогах работы госкомитета рассказала его председатель Гульнара Габдрахманова. Она напомнила, что в 2024 году была принята стратегия развития архивного дела в Татарстане до 2030 года. Кроме того, было поставлено на учёт более 1,1 тыс. особо ценных документов и свыше 100 рукописей по математике, астрономии и литературному наследию просветителей татарского народа.

«В этом году Госархиву следует активизировать работу по выявлению уникальных документов, особенно периода Великой Отечественной войны», – добавила она.