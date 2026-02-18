Лейла Фазлеева: Роль России в БРИКС велика, нужно продолжать этот курс

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Роль России в целом и Казани в частности в БРИКС продолжает расти. Таким мнением на пресс-конференции в «Интерфаксе» поделилась вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Роль России в БРИКС велика. Нам точно всем вместе нужно занимать яркую позицию в диалоге со странами объединения. Еще событий в Казани по этому направлению нужно ждать, потому что все они нужны, чтобы быть едиными», – заявила она.

С 1 по 8 марта в Казани пройдет конкурс красоты стран БРИКС, где выберут Мисс, Миссис и Мини-мисс БРИКС. Татарстан уже имеет большой опыт по проведению масштабных международных мероприятий, обеспечению безопасности и высокого содержательного уровня, добавила вице-премьер РТ.