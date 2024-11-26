Лейла Фазлеева - рестораторам РТ: Продолжайте удивлять и создавать шедевры

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отели и рестораны Татарстана помогают гостям республики погрузиться в национальную культуру и продолжают развиваться. Об этом на юбилее Ассоциации рестораторов и отельеров РТ сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

«Ассоциация рестораторов и отельеров за 20 лет получилась очень богатой. Индустрия гостеприимства нашей республики совсем недавно позволила провести в Казани великое событие - саммит глав государств БРИКС. Уверена, что среди рестораторов нет плохих людей. Они всегда чувствуют и видят, что именно хочет человек. Еда - это нечто сакральное, а те, кто ее готовит, делает маленькое чудо. Продолжайте удивлять, создавайте шедевры, будьте всегда вместе», - обратилась к собравшимся на празднике Фазлеева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гастрономия стала значимой частью культурного бренда Татарстана, и Ассоциация рестораторов и отельеров на протяжении 20 лет вносит огромный вклад в развитие этой отрасли, добавил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В отрасли гостеприимства рестораны и отели - это значительная часть того впечатления, которые получают туристы. Сейчас выбор в Татарстане очень большой, вы делаете нашу республику яркой, вкусной, теплой и гостеприимной», - сказал гостям церемонии Иванов.

В зале также показали 10-минутный фильм об истории ассоциации с архивными фото, связанными с историей организации на протяжении всех этих лет, и озвучили поздравления от иностранных коллег.