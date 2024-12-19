Лейла Фазлеева рассказала, сможет ли Казань стать кузницей «бриксологов»

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева прокомментировала слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова о том, что в Казани будут готовить «бриксологов».

«От наших коллег сегодня прозвучало, что Республика Татарстан и Казань могут стать местом формирования, кузницей специалистов в области БРИКС. Это действительно так, потому что имеющаяся инфраструктура, кадровый потенциал и наработанная практика заслуживают сегодня популяризации», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» Лейла Фазлеева.

Обсуждение возникло после посещения специализированной аудитории БРИКС в Казанском инновационном университете им. В. Тимирясова. Сергей Рябков отметил, что в стране «не так много бриксологов» и очень важно, что их будут готовить именно в Казани.

«Прозвучало слово «бриксологи». Мы сегодня уже говорим о том, что БРИКС становится основой развития государств, выбирающих жизнь. Основой для научных и социологических исследований. Появляются люди, которые будут это изучать, делать выводы и выстраивать стратегии развития государств», — добавила Фазлеева.