Лейла Фазлеева рассказала о нововведениях приемной кампании в вузах РТ

В этом году действует новый порядок для поступления в вузы. О нововведениях рассказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«С этого года порядок приема в вузы регламентируется новым приказом Министерства науки и высшего образования РФ. Он будет действовать до 1 сентября 2029 года. Традиционно порядок приема по ряду аспектов носит рамочный характер, и многие процедурные вопросы оставляют для урегулирования внутренними правилами приема самих вузов», – сказала вице-премьер.

По ее словам, в этом году для поступления на бюджетную форму обучения вместо оригинала аттестата нужно подать согласие о зачислении в один вуз. Документы можно подать в пять вузов на пять специальностей в каждом, отметила Фазлеева.

Она подчеркнула, что с этого года количество мест на платное обучение, установленное вузом до приемной кампании, не может повышаться.

При этом вице-премьер добавила, что определенная специфика приема есть у каждого вуза в Татарстане.

«Индивидуальные достижения тоже учитываются, и большую роль в этом играют компании-заказчики, которые активно принимают участие в приемных компаниях вузов», – заметила она.

Так, поступающие по целевой квоте могут дополнительно получить пять баллов за участие в профориентационных мероприятиях компании-заказчика. Их суммируют с баллами за общие индивидуальные достижения. То есть абитуриент-целевик сможет дополнительно получить 15 баллов.

Фазлеева также назвала категории абитуриентов, которые поступают на обучение по квоте. Особая квота предусмотрена для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, сирот и других категорий. Она устанавливается вузом в объеме не менее чем 10% от общего объема бюджетных мест.

Кроме того, не менее 10% от общего объема бюджетных мест предусмотрено для Героев РФ, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, участников СВО и их детей. В пределах отдельной квоты их прием осуществляется без вступительных испытаний за исключением дополнительных испытаний творческой или профессиональной направленности.