Общество 31 марта 2026 15:29

Лейла Фазлеева провела заседание комиссии при Раисе РТ по русскому языку

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Доме Правительства Республики Татарстан состоялось заседание комиссии при Раисе РТ по русскому языку. Его провела заместитель Премьер-министра Татарстана, заместитель председателя комиссии Лейла Фазлеева, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе встречи участники обсудили ключевые вопросы поддержки и развития русского языка в республике, в том числе новые образовательные инициативы, программы популяризации русской литературы и мероприятия по сохранению языкового наследия.

Директор филиала Российского общества «Знание» Алексей Зиновьев представил информацию о реализации Всероссийской программы по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы «Чтецкие программы».

Заместитель министра по делам молодежи Татарстана Владислав Усанов рассказал о подготовке и проведении тотального диктанта по русскому языку в 2026 году.

Опытом реализации конкурса для иностранных студентов «Вдохновленные Россией» поделилась директор департамента внешних связей КФУ Ольга Вершинина.

Заместитель министра образования и науки Татарстана Минзалия Закирова доложила о комплексе мероприятий по защите, поддержке и развитию русского языка.

Комиссия при Раисе РТ по русскому языку была создана в 2022 году. Среди ключевых задач – изучение и обобщение лучших практик, методик и технологий изучения русского языка и повышения культуры речи, инициирование мер поддержки перспективных направлений и проектов, связанных с изучением и сохранением устного народного творчества, содействие популяризации знаний о русском языке и пр.

#Лейла Фазлеева #русский язык #дом правительства рт #заседание
