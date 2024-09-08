Лейла Фазлеева проголосовала на выборах депутатов Госсовета Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня утром проголосовать на выборах депутатов Госсовета Татарстана на один из избирательных участков Казани пришла заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она поприветствовала всех работников УИК, а затем приступила к самой процедуре заполнения бюллетени.

«Я пришла сюда с очень добрым настроением. Для меня девиз „Всей семьей на выборы!“ важен и приятен. Именно в этом состоит история всего человечества — мы всегда все вместе. Причем под „мы“ можно понимать как ячейку общества, так и всю нашу дружную республику. Сегодня любой может прийти и отдать свой голос в ходе избирательной кампании депутатов Госсовета Татарстана», — заявила вице-премьер РТ.

Сын Лейлы Фазлеевой уже взрослый и голосует на другом избирательном участке. Однако вчера он позвонил ей и спросил, пойдет ли она с ним голосовать, рассказала с улыбкой на лице вице-премьер.

«Традиция ходить всей семьей на выборы, заложенная ещё моими родителями, будет выполнена. Со мной он не пришел, потому что я сюда приехала сразу с телевизионного эфира», — пояснила Фазлеева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вице-премьер призвала всех татарстанцев сегодня посетить избирательные участки и проголосовать на выборах депутатов Госсовета Татарстана.

«Нужно прийти, проголосовать и сказать о том, что мы вместе со своими близкими. Заявляйте о своем выборе», — заключила Фазлеева.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.