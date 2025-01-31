Лейла Фазлеева призвала готовить волонтеров со школьной скамьи

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане должна развиваться подготовка волонтеров с несовершеннолетнего возраста, сообщила на итоговой коллегии Минмолодежи РТ вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

«У каждого из волонтеров есть волонтерские часы. Нужно каждому задать себе вопрос, а как мы себя в них видим. С этого все и начинается. Должна быть подготовка к добровольчеству на ранних этапах развития несовершеннолетних», - заявила она.

Она назвала и главные направления работы, которые будут актуальны для всей страны в ближайшие годы. Среди них профилактика негативных проявлений среди молодых людей, семья и патриотка.

«Эти три направления будут ведущими для всей страны на протяжении ближайших лет. Кроме того, важно работать с новым национальным проектом "Молодежь и дети". Мы должны на высоком уровне провести все соответствующие мероприятия. От нас с вами зависит движение вперёд всей нашей страны и социальное благополучие граждан», - подчеркнула Фазлеева.

Успехи Татарстана в молодежной политике отметил и замруководителя Росмолодежи Павел Абрамов.

«Доля проактивно патриотически настроенных молодых людей в Татарстане составляет 48%, тогда как в среднем по стране только 43%. В республике 80% молодежи верят в возможности самореализации, тогда как в среднем по регионам 72%», – сказал Абрамов.

Он добавил, что опыт молодежной политики Татарстана стал важной частью формирования этого направления в целом по стране.