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Общество 30 января 2024 13:48

Лейла Фазлеева приняла участие в просветительской акции «Прогулка со Знанием»

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Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева приняла участие во Всероссийской просветительской акции «Прогулка со Знанием».

Лейла Фазлеева пообщалась со студентами – победителями Всероссийского конкурса «Студенческий стартап» и призерами Всероссийской и республиканкой премии «Студент года». Встреча прошла в «Точке кипения» Казанского государственного энергетического университета. Такие встречи необходимы и полезны, отметила вице-премьер.

«Мы хотим иметь возможность вместе с Российским обществом “Знание” приводить сюда лекторов, чтобы познакомить слушателей с чем-то интересным, что характеризует историю и науку нашей страны, и, вообще, чтобы просто пообщаться в той самой точке, где можно остановиться и “кипеть”», – сказала Фазлеева.

Просветительская акция «Прогулка со Знанием» запущена обществом «Знание». Она пройдет во всех 89 субъектах Российской Федерации до конца января.

#Образование #общество знание
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