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Лейла Фазлеева приняла участие в просветительской акции «Прогулка со Знанием»
Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева приняла участие во Всероссийской просветительской акции «Прогулка со Знанием».
Лейла Фазлеева пообщалась со студентами – победителями Всероссийского конкурса «Студенческий стартап» и призерами Всероссийской и республиканкой премии «Студент года». Встреча прошла в «Точке кипения» Казанского государственного энергетического университета. Такие встречи необходимы и полезны, отметила вице-премьер.
«Мы хотим иметь возможность вместе с Российским обществом “Знание” приводить сюда лекторов, чтобы познакомить слушателей с чем-то интересным, что характеризует историю и науку нашей страны, и, вообще, чтобы просто пообщаться в той самой точке, где можно остановиться и “кипеть”», – сказала Фазлеева.
Просветительская акция «Прогулка со Знанием» запущена обществом «Знание». Она пройдет во всех 89 субъектах Российской Федерации до конца января.
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