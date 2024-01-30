Лейла Фазлеева приняла участие в просветительской акции «Прогулка со Знанием»

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева приняла участие во Всероссийской просветительской акции «Прогулка со Знанием».

Лейла Фазлеева пообщалась со студентами – победителями Всероссийского конкурса «Студенческий стартап» и призерами Всероссийской и республиканкой премии «Студент года». Встреча прошла в «Точке кипения» Казанского государственного энергетического университета. Такие встречи необходимы и полезны, отметила вице-премьер.

«Мы хотим иметь возможность вместе с Российским обществом “Знание” приводить сюда лекторов, чтобы познакомить слушателей с чем-то интересным, что характеризует историю и науку нашей страны, и, вообще, чтобы просто пообщаться в той самой точке, где можно остановиться и “кипеть”», – сказала Фазлеева.

Просветительская акция «Прогулка со Знанием» запущена обществом «Знание». Она пройдет во всех 89 субъектах Российской Федерации до конца января.