Лейла Фазлеева пожелала победы участникам соревнований по пожарно-спасательному спорту

Сегодня в Казани в учебно-тренировочном манеже ГУ МЧС России по РТ состоялось открытие XVIII Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок Премьер-министра Республики Татарстан, сообщает пресс-служба правительства республики.

Ко всем участникам состязаний с приветственным словом обратилась заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Она поблагодарила конкурсантов в первую очередь за то, что они берегут жизни людей, оттачивая свое мастерство на подобных соревнованиях, а также от имени Премьер-министра республики пожелала всем спортивного везения, новых побед как в спорте, так и в работе.

Соревнования продлятся три дня, и в пятницу 20 января будут определены победители турнира как в личном, так и командном зачетах.

