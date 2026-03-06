Лейла Фазлеева поздравила женщин с 8 Марта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева присоединилась к поздравлениям с Международным женским днем на торжественном вечере в ГБКЗ им. С. Сайдашева. Она обратилась к собравшимся в зале женщинам с теплыми словами.

«Каждый год 8 марта – это праздник. Это день, который заряжает весь год, настраивает нас на весну, дарит каждой из нас улыбку, трепет, надежду», – сказала Фазлеева.

Она также вручила благодарственные письма артисткам, которые выезжают с выступлениями в зону специальной военной операции.

«Девчонкам-артисткам, тем, кто выезжает на передовую к нашим замечательным сильным волевым мужчинам и дарит им нашу частичку. Я хотела бы, чтобы мы вместе поблагодарили наших прекрасных девушек и подарили друг другу улыбку, вдохновение», – добавила она.