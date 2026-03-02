Лейла Фазлеева поздравила татарстанцев с Днем наставника

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поздравила жителей республики с Днем наставника.

«Этот праздник, учрежденный Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, с 2025 года занимает достойное место в календаре знаменательных дат нашей страны, подчеркивая высокий статус и значимость наставнической миссии», – выразила уверенность она.

«В современном, стремительно меняющемся мире институт наставничества обретает особую значимость. Именно вы, уважаемые наставники, становитесь тем надежным фундаментом и ориентиром, который помогает молодым специалистам найти свое призвание, раскрыть таланты и в полной мере реализовать свой потенциал. Вы не просто передаете знания и навыки – вы формируете характеры, закладываете прочные ценностные ориентиры и влияете на мировоззрение подрастающего поколения граждан России», – убеждена вице-премьер РТ.

«В Республике Татарстан наставничество всегда являлось не просто передачей профессиональных знаний, но и основой сохранения преемственности поколений, бережного отношения к незыблемым традициям нашего многонационального народа, уважением мудрости старших, их бесценного опыта, направленного на созидание», –заявила Фазлеева.

«Мы гордимся своими наставниками! Ваш благородный труд – это неоценимый вклад в укрепление кадрового потенциала и устойчивое развитие нашей республики и всей страны», – подчеркнула она.

«Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессионального долголетия и новых свершений! Пусть ваши ученики и последователи радуют своими победами и достижениями, а искренняя благодарность тех, кому вы помогли обрести свой путь, станет достойной наградой за ваше душевное тепло и самоотверженный труд», –заключила заместитель главы Кабмина РТ.