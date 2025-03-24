Лейла Фазлеева поздравила работников культуры с профессиональным праздником

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, открывая заседание Совета по культуре и искусству при Раисе Татарстана, поздравила работников отрасли с наступающим профессиональным праздником. Его отметят в России 25 марта.

«Хочу поздравить присутствующих с Днем работника культуры! Благодаря культуре крепнут цивилизации, мы продвигаемся вперед. Деятели культуры всегда способствуют движению вперед людей и цивилизаций», – подчеркнула Фазлеева.

Также вице-премьер поздравила с днем рождения татарскую оперную певицу, заслуженную артистку России и Татарстана Венеру Ганиеву, которая сегодня отмечает юбилей – 70 лет. Фазлеева также напомнила, что встреча проходит в преддверии Всемирного дня театра (27 марта) и проводится в новом здании театра Камала, которое отражает яркую, самобытную культуру Татарстана.

«30 марта еще один важный и значимый день для культуры – День ремесленника», – акцентировала внимание Фазлеева.

Заседание Совета по культуре и искусству при Раисе РТ посвящено сегодня цифровой трансформации в сфере культуры и искусства. Главным докладчиком выступила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.