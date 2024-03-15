Лейла Фазлеева пояснила, что делать в случае отказа бесплатного проезда по браслету

Если кондуктор в казанском общественном транспорте просит оплатить проезд, не взирая на преимущества браслета «Я проголосовал», то следует обратиться в Комитет транспорта по телефону: 223-26-30. Об этом в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Напомним, данный браслет дает право бесплатного проезда в общественном транспорте в столице республики.

«В городе Казани есть организаторы избирательной кампании, руководители аппарата. Если есть информация о нарушениях на маршрутах, прошу сообщить, мы это отработаем», — заверила Фазлеева.

Также, по словам спикера, был дополнительный запрос по организации «точек здоровья» на избирательных участках в Альметьевском районе.

«В соответствии с обращением мы с Министерством здравоохранения и руководством муниципального района эти точки организуем на избирательных участках», — отметила вице-премьер.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).