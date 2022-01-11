Лейла Фазлеева: «Пока работаем в режиме ограничений, установленных до новогодних каникул»

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане в период новогодних праздников заведения общепита работали до 1:00. На брифинге в Кабмине РТ заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что Татарстан возвращается к режиму ограничений, введенных до новогодних праздников.

«Пока работаем в режиме ограничений, установленных до новогодних каникул. Послабления предусматривались на период проведения праздничных мероприятий. Дальнейшая судьба послаблений зависит от эпидситуации на следующей недели – будем наблюдать, смотреть», - рассказала Лейла Фазлеева.

Она отметила, что в период новогодних каникул было проведено 400 проверок, и порядка 10 процентов учреждений допускают нарушения антиковидных мероприятий.

«Безусловно, сегодня, в связи с тем, что наблюдается снижение заболеваемости, учащаются случаи несоблюдения масочного режима. В некоторых местах достаточно вальяжно проверяют QR-код на входе. Потому проверки будут продолжаться», - отметила Фазлеева.

Она призвала граждан и гостей Татарстана, несмотря на снижение заболеваемости, продолжать соблюдать меры по профилактике заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19.