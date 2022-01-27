Лейла Фазлеева поддержала решение о возобновлении работы Общества историков-архивистов РТ

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поддержала решение о возобновлении работы Общества историков-архивистов. Об этом вице-премьер республики заявила на итоговом заседании коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.

«Мы поддерживаем тезис о том, что необходимо возобновить работу Общества историков-архивистов. И тех, кто имеет большой опыт работы в архивных службах, надо поддерживать. Думаю, что это будет правильное решение для республики», — сказала Фазлеева.

Вице-премьер также подчеркнула, что важно уделять внимание повышению уровня квалификации архивистов и подготовке профессиональных специалистов.

«Необходимо взаимодействовать с образовательными учреждениями. Нужно закладывать интерес к профессии архивиста в детском возрасте, потому что у детей любознательность и любопытство выше, чем у взрослых. И в процессе взаимодействия грамотного, умного архивиста с ребенком в будущем может появиться яркий специалист в отрасли архивного дела», — отметила она.

О решении в этом году «реанимировать созданное уже давно Общество историков-архивистов» на заседании сообщила председатель Госкомитета Татарстана по архивному делу Гульнара Габдрахманова. «На ближайшее заседание мы всех пригласим», — заметила она.