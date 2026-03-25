Лейла Фазлеева поблагодарила работников культуры за вклад в развитие России и Татарстана

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поздравила работников культуры с профессиональным праздником и выразила им признательность за вклад в развитие общества.

«Культура – это душа народа, прочный фундамент, на котором возводится величественное здание настоящего и будущего нашей великой державы. Вы каждый день стоите на страже вечных ценностей, укрепляющих наше общество, делающих его единым, сильным и нравственно здоровым», – отметила Фазлеева.

Она подчеркнула, что именно в руках представителей отрасли находится богатое культурное наследие Татарстана и России, накопленное многими поколениями. Она добавила, что их труд влияет на мировоззрение людей и помогает воспитывать любовь к Родине.

«Роль культуры всегда была и остается стратегической. Защита Отечества начинается с трепетного отношения к уникальному культурному наследию своей страны, своей малой Родины: сохранение богатейшего многоголосия родных языков, поддержание живой, неразрывной связи с вековыми традициями предков, безграничная любовь к родной земле, воспетой в лучших произведениях искусства», – подчеркнула вице-премьер.

Лейла Фазлеева поблагодарила работников культуры за преданность профессии, самоотверженность и вклад в духовное развитие общества. В завершение она пожелала им вдохновения, творческих успехов, энергии и новых достижений.

«Вы создаете то, что останется в веках, – культурное наследие прекрасного Татарстана и великой России», – заключила Фазлеева.