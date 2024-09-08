Лейла Фазлеева о семьях бойцов СВО на выборах: Нам всем нужно на них равняться

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на телеканале ТНВ поблагодарила всех татарстанцев, принявших участие в выборах. Она отметила, что это был замечательный праздничный день.

«Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в конкурсе, кто пришел на выборы вместе с детьми. Несколько избирательных участков я посетила и заметила, что когда мама, папа и ребенок приходят вместе, они успевают поделиться впечатлениями. Великолепные семьи! Красивые, яркие. Впечатляет», — отметила заместитель Премьер-министра республики.

Фазлеева подчеркнула, что Татарстан — это регион бережного отношения к семьям, где чтут традиции, где много внимания уделяется детям и есть уважение к старшим. Отдельное внимание гостья студии уделила участникам сегодняшнего марафона — семьям военных.

«Они потрясающие, особенные — жены, мамы, сестры, братья. Все те, кто находится рядом с участниками спецоперации. Мы гордимся ими, и нам всем нужно на них равняться», — отметила спикер.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.