news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 февраля 2026 17:15

Лейла Фазлеева о фестивале «Крутой спуск»: «Невозможно остаться равнодушным»

Читайте нас в
Телеграм
Лейла Фазлеева о фестивале «Крутой спуск»: «Невозможно остаться равнодушным»
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева дала высокую оценку прошедшему горнолыжному фестивалю «Крутой спуск. Кремль». Она подчеркнула, что в рамках зимнего сезона проекта «Күрше» это событие стало примером не только спортивных достижений, но и настоящей силы духа.

«Невозможно остаться равнодушным, глядя на спортсмена, который спускается на протезе, или на юную Зару, которая преодолевает этот склон. Именно благодаря таким людям зима в Татарстане становится доброй и созидательной», – подчеркнула Фазлеева.

Фазлеева отдельно поблагодарила всех участников за смелость и активную жизненную позицию. «Спасибо вам за вашу проактивность, движение вперед. Тот, кто стоит на горных лыжах, на сноуборде и преодолевает такие спуски, – это человек потрясающий, интересный», – добавила она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Говоря о развитии событийной культуры в республике, Фазлеева поддержала практику «кочующих» мероприятий в рамках проектов «Зима в Татарстане» и «Күрше».

«Это очень хорошо. Пробуются разные локации для того, чтобы была и зрелищность, и доступность каждого мероприятия. Их много. И поэтому каждая точка становится новым местом для того, чтобы привлечь зрителей», – пояснила Лейла Фазлеева.

По ее словам, успех таких фестивалей, объединяющих людей разных возрастов и возможностей, подтверждает правильность выбранного курса на создание ярких, доступных событий на всей территории республики.

#фестиваль #Лейла Фазлеева
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ким Чен Ын раскритиковал «пустословие» властей Северной Кореи из-за «истощения» деревни

Ким Чен Ын раскритиковал «пустословие» властей Северной Кореи из-за «истощения» деревни

7 февраля 2026
В столице РТ почти на сутки останется без воды ВЦ «Казанская ярмарка» и несколько домов

В столице РТ почти на сутки останется без воды ВЦ «Казанская ярмарка» и несколько домов

7 февраля 2026