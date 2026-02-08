Лейла Фазлеева о фестивале «Крутой спуск»: «Невозможно остаться равнодушным»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева дала высокую оценку прошедшему горнолыжному фестивалю «Крутой спуск. Кремль». Она подчеркнула, что в рамках зимнего сезона проекта «Күрше» это событие стало примером не только спортивных достижений, но и настоящей силы духа.

«Невозможно остаться равнодушным, глядя на спортсмена, который спускается на протезе, или на юную Зару, которая преодолевает этот склон. Именно благодаря таким людям зима в Татарстане становится доброй и созидательной», – подчеркнула Фазлеева.

Фазлеева отдельно поблагодарила всех участников за смелость и активную жизненную позицию. «Спасибо вам за вашу проактивность, движение вперед. Тот, кто стоит на горных лыжах, на сноуборде и преодолевает такие спуски, – это человек потрясающий, интересный», – добавила она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Говоря о развитии событийной культуры в республике, Фазлеева поддержала практику «кочующих» мероприятий в рамках проектов «Зима в Татарстане» и «Күрше».

«Это очень хорошо. Пробуются разные локации для того, чтобы была и зрелищность, и доступность каждого мероприятия. Их много. И поэтому каждая точка становится новым местом для того, чтобы привлечь зрителей», – пояснила Лейла Фазлеева.

По ее словам, успех таких фестивалей, объединяющих людей разных возрастов и возможностей, подтверждает правильность выбранного курса на создание ярких, доступных событий на всей территории республики.