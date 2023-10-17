news_header_top_970_100
Руc Тат
СВО 17 октября 2023 11:06

Лейла Фазлеева о бойцах СВО: «Мы гордимся ими, они дают нам возможность жить»

Скопировать ссылку

Татарстанцы гордятся участниками СВО, они дают нам возможность спокойно жить. Об этом сегодня во время патриотического марафона «ВСЕ СВОИ» сообщила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Участники специальной военной операции, наши мужчины, сегодня обеспечивают безопасность нашей страны. Мы им признательны и благодарны, и я, как представитель женской половины республики, встречаясь с участниками специальной военной операции, не устаю им говорить, что все мы гордимся ими. Гордимся тем, что сегодня они на передовой и дают нам возможность жить, оставаться нежными ранимыми, хрупкими», – рассказала она.

Заместитель Премьер-министра рассказала о мерах поддержки участников СВО и их семей. В первую очередь, она напомнила о помощи, которая оказывается детям участников СВО.

«В республике установлена ежемясяная выплата 20 тысяч рублей на участника специальной военной операции. На сегодня уже 12 763 ребенка охвачены этой мерой поддержки», – отметила она.

Кроме этого, детям помогают получить образование: все дети участников СВО имеют приоритетное право на зачисление в учебные учреждения. А семьям, в которых родился ребкнок, выдают наборы для новорожденных, рассказала заместитель Премьер-министра.

Участникам СВО также помогают получить образование и устроиться на работу. Им оказывают психологическую поддержку, помогают с социальной адаптацией. Медицинские услуги – еще одна мера поддержки. Она оказывается через госпитали республики – в Казани и в Набережных Челнах. Кроме того, в Татарстане существует и госпиталь Минобороны РФ, добавила Фазлеева.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Фоторепортаж: Михаил Захаров
#служба по контракту
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100