Лейла Фазлеева о бойцах СВО: «Мы гордимся ими, они дают нам возможность жить»

Татарстанцы гордятся участниками СВО, они дают нам возможность спокойно жить. Об этом сегодня во время патриотического марафона «ВСЕ СВОИ» сообщила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Участники специальной военной операции, наши мужчины, сегодня обеспечивают безопасность нашей страны. Мы им признательны и благодарны, и я, как представитель женской половины республики, встречаясь с участниками специальной военной операции, не устаю им говорить, что все мы гордимся ими. Гордимся тем, что сегодня они на передовой и дают нам возможность жить, оставаться нежными ранимыми, хрупкими», – рассказала она.

Заместитель Премьер-министра рассказала о мерах поддержки участников СВО и их семей. В первую очередь, она напомнила о помощи, которая оказывается детям участников СВО.

«В республике установлена ежемясяная выплата 20 тысяч рублей на участника специальной военной операции. На сегодня уже 12 763 ребенка охвачены этой мерой поддержки», – отметила она.

Кроме этого, детям помогают получить образование: все дети участников СВО имеют приоритетное право на зачисление в учебные учреждения. А семьям, в которых родился ребкнок, выдают наборы для новорожденных, рассказала заместитель Премьер-министра.

Участникам СВО также помогают получить образование и устроиться на работу. Им оказывают психологическую поддержку, помогают с социальной адаптацией. Медицинские услуги – еще одна мера поддержки. Она оказывается через госпитали республики – в Казани и в Набережных Челнах. Кроме того, в Татарстане существует и госпиталь Минобороны РФ, добавила Фазлеева.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.