Лейла Фазлеева назвала учреждения Татарстана с высокими оценками качества услуг

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева назвала учреждения республики, получившие высокие оценки качества оказания услуг со стороны жителей региона. Об этом вице-премьер рассказала на 31-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Независимая оценка условий оказания услуг является одной из форм общественного контроля и проводится для предоставления гражданам соответствующей информации, а также в целях повышения качества деятельности оцениваемых учреждений», — отметила Фазлеева.

Она подчеркнула, что результат независимой оценки прошлого года остался на высоком уровне. Баллы выросли у государственных учреждений культуры, социальной защиты и здравоохранения. «Вместе с тем отмечено снижение оценки качества предоставления услуг в сфере образования. Это связано с вопросами осуществления капитального ремонта в образовательных учреждениях. В связи с этим оценка несколько снижается, но незначительно», — уточнила заместитель Премьер-министра.

По словам Фазлеевой, самую высокую оценку среди государственных учреждений культуры получили Национальная библиотека РТ, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, музей-заповедник «Казанский Кремль».

Самые высокие баллы среди государственных учреждений сферы здравоохранения достались Республиканской клинической офтальмологической больнице, Республиканскому клиническому онкологическому диспансеру и Межрегиональному клинико-диагностическому центру.

В сфере образования наиболее позитивную оценку получили Набережночелнинский педагогический колледж, Чистопольский детский дом и Набережночелнинский технологический техникум.

В сфере социального обслуживания самые высокие результаты у Зеленодольского дома-интерната, Казанского дома-интерната и Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Арском районе.

«Если говорить о самых низких баллах в оценке татарстанцев, то среди государственных учреждений в области культуры это музей в Кайбицком районе и музей-заповедник в Чистополе. В системе здравоохранения — 20-я и 8-я поликлиники Казани. В сфере образования наши жители минимально оценили Арский агропромышленный колледж, Сармановский аграрный колледж и Апастовский аграрный колледж. В сфере социального обслуживания — социальные приюты „Тургай” в Мензелинском районе, „Забота” в Алексеевском районе и „Гнездышко” в Зеленодольском районе», — констатировала Фазлеева.

Она сообщила, что в прошлом году независимая оценка качества условий оказания услуг проведена в 198 организациях социальной сферы: 16 учреждениях культуры, 60 медицинских, 77 образовательных и 45 организациях социального обслуживания.

«Охват муниципальных организаций составил 1263 организации. Работа осуществляется путем социологических опросов, выездов в учреждения, рассмотрением информации на сайтах организаций. Общее количество респондентов, которые приняли участие в оценке условий оказания услуг, — 235 тыс. человек», — заметила вице-премьер.

Оценка условий оказания услуг в государственных и муниципальных учреждениях проводилась по критериям открытости и доступности информации об организации, комфортности условий предоставления услуг, доброжелательности и вежливости сотрудников, доступности услуг для инвалидов, удовлетворенности населения оказанными услугами.

На заседании Госсовета Татарстана депутаты рассмотрели обязательный публичный отчет Президента республики о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания по итогам 2021 года.