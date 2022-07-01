Лейла Фазлеева назвала топ-5 востребованных направлений подготовки в вузах РТ

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева назвала топ-5 востребованных направлений подготовки в высших учебных заведениях республики. Об этом заместитель Премьер-министра РТ рассказала на родительском собрании «Кем быть? Право выбора за ребенком».

«Самые востребованные специальности и направления в вузах республики – экономика и управление, образование и педагогические науки, информатика и вычислительная техника, электро- и теплоэнергетика, юриспруденция. Конечно, профессий гораздо больше, и выбор у выпускников достаточно широкий», – заявила Фазлеева.

Вице-премьер отметила, что в этом году в Татарстане завершают обучение в образовательных организациях 15 тыс. одиннадцатиклассников.

Ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Асия Тимирясова отметила, что в начале 2022 года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в результате которого «определился достаточно интересный тренд». В частности, молодые люди сейчас более осознанно и самостоятельно принимают решение о своей будущей профессии.

«Опрос показал, что дети стали меньше прислушиваться к родителям и руководствоваться собственными интересами, престижностью профессии, уровнем дохода. И вот здесь я считаю, что родители должны помогать, настраивать, советовать, но ни в коем случае не навязывать и не настаивать на своей точке зрения», – подчеркнула она.