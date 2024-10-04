Лейла Фазлеева назвала сильные стороны Татарстана по патриотическому воспитанию

Сильные стороны Татарстана в части патриотического воспитания – это подготовленные специалисты и развитая инфраструктура. Но требуется правовое воспитание родителей. Об этом заявила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на заседании президиума Госсовета РТ.

«Система патриотического воспитания – это не только специализированные программы, а прежде всего работа учреждений образования, молодежной политики и культуры», – сказала вице-премьер.

В Татарстане 200 тыс. детей посещают дошкольные образовательные учреждения, 500 тыс. обучаются в школах, 78 тыс. – в колледжах и техникумах, около 148 тыс. – в вузах. «Именно с ними строится основная работа органов государственной и муниципальной власти по патриотическому воспитанию. Всего же в Татарстане проживают более 1 млн 19 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет», – отметила Фазлеева.

По ее словам, среди студентов необходимо расширить работу по патриотическому воспитанию. Сейчас она больше затрагивает активистов. «Те, кто не является активистами, не погружаются в мероприятия республики», – подчеркнула заместитель Премьер-министра РТ.

При этом она заметила, что если в 2023 году в патриотических мероприятиях участвовали 241 тыс. учащихся, то за девять месяцев этого года – уже 486 тыс. человек.

«Важным в работе по патриотическому воспитанию является одна составляющая. Это работа с фейками, давлением на молодежь в связи с геополитической ситуацией. Когда мы говорим о патриотическом воспитании, мы говорим и о работе по профилактике негативных проявлений и правонарушений среди несовершеннолетних», – добавила Фазлеева.

Поэтому в республике создается еще одна рабочая группа, деятельность которой будет направлена на тех, кто нуждается в помощи, кто оказался в социально опасном положении или совершил правонарушение.