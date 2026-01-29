news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 29 января 2026 15:41

Лейла Фазлеева назвала имена 17 Героев России из Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Особого внимания требуют личные архивы участников специальной военной операции из Татарстана. Об этом заявила сегодня заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на итоговой коллегии Госкомитета РТ по архивному делу.

«Сегодня минимальный объем переданной информации по героям Российской Федерации, героям, которые посмертно, либо оставаясь в живых, носят это гордое звание. 17 гражданам Республики Татарстан присвоено звание Героя России», – сказала она.

Фазлеева перечислила имена Героев России:

Раиль Габдрахманов

Иван Додосов

Александр Лапин

Расим Баксиков

Иван Жарский

Айнур Сафиуллин

Михаил Марцев

Рамиль Ибатуллин

Семен Николаев

Станислав Большаков

Дамир Гилемханов

Дамир Исламов

Козин Владимир

Алексей Копунов

Андрей Соколовский

Олег Сорокин

Сергей Чебнев.

#Лейла Фазлеева #герои СВО #итоговая коллегия #ветераны СВО
