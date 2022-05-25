Лейла Фазлеева: Назрела необходимость создания группы экспертов для работы с родителями

Назрела необходимость создания группы экспертов для работы с родителями. Об этом заявила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на VIII Международном форуме по педагогическому образованию IFTE в Казанском федеральном университете.

«При подготовке к форуму мы поговорили с коллегами, которые являются организаторами этого мероприятия, о том, что сегодня назрела необходимость создания группы экспертов для работы с родителями. Думаю, что в рамках форума родительскую тему нужно рассмотреть более пристально, нежели некоторое время назад, и уделить этому большое внимание», – сказала вице-премьер РТ.

Международный форум по педагогическому образованию пройдет с 25 по 27 мая. Его основная тема – «Образование, профессиональное развитие и сохранение здоровья учителя в XXI веке».

«Педагогический форум – это всегда поиск новых решений, реакция на изменения, которые происходят в социальном и политическом аспекте. Соответственно недооценивать педагогические собрания ни в коем случае нельзя. Уверена, что именно педагог формирует историю человека, страны. Роль педагога в свете последних событий становится крайне важной и значимой для развития России», – отметила Фазлеева.

Она добавила, что воспитание в системе образования, летней оздоровительной кампании, молодежной политике – это «ключевая функция, которая сегодня отводится педагогическому обществу». «Педагоги и педагогика – это всегда сила земли», – подчеркнула вице-премьер.

IFTE проводится для изучения тенденций и особенностей модернизации педагогического образования в России, а также для анализа и обобщения теоретических и практических, традиционных и инновационных подходов к модернизации педагогического образования.