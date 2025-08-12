Лейла Фазлеева: Молодежная политика Татарстана прошла большой и важный путь за 30 лет

Во Всемирный день молодежи, 12 августа, в республиканском центре «Созвездие-Йолдызлык» прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию государственной молодежной политики в Татарстане. В одном зале собрались ветераны отрасли, руководители профильных ведомств разных лет и сегодняшние активисты. Их поздравила с праздником вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«За эти 30 лет молодежной политикой Татарстана был пройден большой и важный путь. Благодаря этой дороге мы понимаем, что получилось хорошо, что нужно исправить, на что обратить большее внимание. В зале собрались замечательные представители отрасли, которых язык не поворачивается назвать ветеранами, потому что вы всегда сохраняете тот задор и специфику, присущую молодому человеку на протяжении всей жизни», – обратилась к собравшимся вице-премьер.

Для гостей праздника был подготовлен ряд видеороликов, рассказывающих о развитии молодежной политики в Татарстане. Также для них выступили участники движения «Созвездие-Йолдызлык».

«Для меня сегодняшний праздник – очень трогательный момент. Я вспоминаю о своем времени работы в молодежной политике. Многие проекты, реализуемые сейчас, были глубинно заложены много лет назад. Но мы и мечтать не могли о том уровне, который достигнут сейчас», – добавил заместитель руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан – руководитель Экспертного департамента Раиса РТ Игорь Савельев.

В зале собрались все шесть министров, которые в разные годы возглавляли ведомства, ответственные за молодежную политику в Татарстане: Марат Бариев, Рафис Бурганов, Владимир Леонов, Дамир Фаттахов, Тимур Сулейманов и нынешний – Ринат Садыков.

«Когда мы начинали всю эту работу 30 лет назад, я даже не представлял, что молодежная политика в Татарстане достигнет таких высот. Раньше отношение к нашей отрасли было совсем другое: на высоких трибунах часто нас не слышали, но в республике всегда уделяли большое внимание. Мы первыми в стране приняли жилищную программу для молодых семей, стипендии для студентов, поддержку творческой молодежи. И вы видите, что в России в последние десять лет это всё стало одним из приоритетов», – констатировал депутат Госсовета РТ Марат Бариев, который возглавлял Комитет по делам детей и молодежи Татарстана с 1994 по 2005 год.

Он принес с собой плакат, посвященный Году молодежи, который проходил в республике в 2001-м. Символично, что на нем изображен Владимир Леонов, который позднее стал министром молодежи и спорта РТ. Бариев подарил по экземпляру плаката Леонову и нынешнему министру по делам молодежи РТ Ринату Садыкову.

«Очень волнительно сегодня выступать на этой сцене перед теми людьми, кто на протяжении всех 30 лет ковал победы и успехи государственной молодежной политики нашей республики. Безусловно, закон, принятый в 1993 году, стал фундаментом развития всех молодежных направлений и движений Татарстана. Была заложена хорошая инфраструктурная база, методическое обеспечение. Но самое главное – это люди, которые занимались этим в разных направлениях», – подчеркнул в свою очередь Ринат Садыков.