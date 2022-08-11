Минпросвещения России: Татарстан стал лидером в повышении профмастерства педагогов

Методистам Татарстана нужна платформа для общения и обсуждения актуальных вопросов образования. Об этом заявила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на первом республиканском форуме методистов.

«Такой форум не должен стать разовым мероприятием. Но прошу, чтобы он не превращался в историю побед, должны быть обсуждения параметров, которые нужно изменить на региональном или федеральном уровне, каких-то критериев в работе методического сообщества, возможно, критика в адрес друг друга. А значит, нам нужна платформа для общения», – сказала вице-премьер.

Фазлеева подчеркнула, что все 550 человек, которые представляют методическую службу Татарстана, должны иметь возможность общаться.

«У нас есть ряд задач, которые мы должны выполнить с точки зрения национального образования, воспитания, увековечения памяти людей, внесших вклад в развитие методической службы республики. Мы не должны останавливаться. Но, вместе с тем, мы не должны терять базу», – отметила она.

По словам вице-премьера, методическая служба составляет основу и стержень учительства – все то, на чем строится учебно-воспитательный процесс.

Видеообращение к участникам форума направила заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. Она заметила, что во всех 45 муниципальных образованиях Татарстана функционируют методические службы.

«Основным фактором успехов региона является человеческий капитал – педагоги Татарстана ежегодно показывают высокие результаты на всероссийском конкурсе “Учитель года”. Несколько лет подряд руководители образовательных организаций входят в десятку лучших директоров школ нашей страны. И это неслучайно, учитывая то внимание со стороны руководства республики, которое постоянно оказывается системе образования», – продолжила она.

Васильева добавила, что методическая служба на всем протяжении развития отечественной системы образования играет важную роль, и сегодня ее деятельность активно развивается.

«Например, постоянно развивается единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников, создана сеть специализированных центров при педагогических вузах. В регионах формируются центры непрерывного повышения профессионального мастерства учителей. Конечно, Татарстан давно стал одним из передовиков всех этих процессов», – заключила она.