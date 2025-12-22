Лейла Фазлеева: Мероприятия к Году воинской и трудовой доблести начнутся с 1 января

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мероприятия, приуроченные к Году воинской и трудовой доблести, а также единения народов России, начнутся с новогодних праздников. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Уже с первого января начнутся мероприятия, посвященные Году воинской и трудовой доблести. План уже составлен и будет направлен в министерства и ведомства Татарстана. Он включает в себя организационные мероприятия, увековечение памяти, события, связанные с важными датами, активности гражданско-патриотической повестки и инициативы от жителей республики», – сообщила она.

Темы воинской и трудовой доблести и единства народов Татарстана неотделимы друг от друга, уверена Фазлеева. Касаемо новогодних праздников, вице-премьер напомнила, что тематические мероприятия в республике будут проходить под эгидами «Курше фест» и программы «Зима в Татарстане».

«Отдельное внимание уделим детям участников специальной военной операции. Для них во все районы отгружены подарочные наборы, которые будут вручать на торжественных мероприятиях. Они уже стартовали, и мы поздравляем всех, кто уже принял участие, с наступающим Новым годом», – добавила Фазлеева.

В Казани будет проведено более 500 новогодних мероприятий. Одним из самых ярких обещает быть открытие главной елки города 23 декабря. Активности там будут проводиться в течение всех каникул, сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Азат Абзалов.

«С 1 по 11 января центр семьи Казан будет приглашать на новогодние программы в вечернее время. Каждый день будет тематический. Кроме того, в эти дни можно будет всей семьей пойти кататься на коньках и лыжах», – призвал он.