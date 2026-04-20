Лейла Фазлеева: Летний фестиваль «Курше» пройдет с новым направлением «Мирас»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева анонсировала запуск летнего сезона фестиваля добрососедства «Курше Фест», который в 2026 году пройдет с новым специальным направлением «Мирас», посвященным теме наследия.

Выступая на пресс-конференции в «Татар-информе», Фазлеева поблагодарила представителей средств массовой информации за внимание к инициативам жителей республики, реализуемым в рамках проекта. По ее словам, фестиваль, уже прошедший летний и зимний этапы, продолжает развиваться и наполняется новыми смыслами.

«Мы с удовольствием приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии. Это мероприятие доброе, позитивное, созидательное», – подчеркнула она, отметив, что ключевыми ценностями проекта остаются добрососедство, взаимоуважение и совместное развитие.



Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра обратила внимание, что фестиваль строится на активном участии самих жителей – как в городах, так и в сельских поселениях. По ее словам, значительная часть инициатив исходит непосредственно от граждан, включая семьи и школьников, которые выступают организаторами мероприятий во дворах, парках и общественных пространствах.

«Жители Республики Татарстан активные, талантливые, хотят реализовать свои инициативы и подарить друг другу эмоции, настроение», – сказала Фазлеева.

Она добавила, что подобные проекты становятся площадкой для объединения людей и формирования устойчивых локальных сообществ.

По итогам предыдущих сезонов фестиваля, отметила она, в республике сформировались инициативные группы, которые продолжают совместную деятельность и после проведения мероприятий. Участники проходят путь от обсуждения идей до их практической реализации, учитывая интересы разных категорий жителей – детей, взрослых и маломобильных граждан.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Особое внимание в ходе выступления было уделено значению активных жителей, которых Фазлеева назвала «бриллиантами» республики.

«На таких добрых инициативных людях держится земля», – подчеркнула она.

Отдельно она отметила высокий уровень вовлеченности участников зимнего этапа фестиваля, которые, несмотря на погодные условия, реализовывали проекты и проводили мероприятия.

«Им был не страшен ни холод, ни снег», – сказала Фазлеева.

В 2026 году фестиваль выйдет на новый этап развития. В рамках третьего сезона будет запущено специальное направление «Мирас», что в переводе означает «наследие». Как пояснила заместитель премьер-министра, речь идет о формировании культурного и исторического наследия через совместные инициативы жителей.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы с вами все вместе осознаем, что мы – часть этого создания культурного наследия нашей республики», – отметила она.

По ее словам, новый сезон фестиваля будет ориентирован на развитие общественных пространств, поддержку новых идей и практик, а также формирование позитивной среды в городах и селах. Фазлеева выразила уверенность, что участие в подобных проектах формирует у жителей ответственное отношение к окружающему пространству и укрепляет общественные связи.

«Суть человеческой жизни как раз в том, чтобы созидать, приносить пользу», – подчеркнула она.

Летний фестиваль «Курше Фест» станет продолжением серии проектов, направленных на развитие добрососедства и общественных инициатив в Татарстане. Ожидается, что в мероприятиях примут участие жители различных районов республики.