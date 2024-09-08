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Лейла Фазлеева: Дети — образцовые люди
Дети — образцовые люди, они всё делают по образцу, они должны видеть пример родителей, которые принимают участие в жизни своей страны. Об этом заявила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на телемарафоне «Всей семьей на выборы!».
«Мы, взрослые, уже понимаем, для чего отправляемся на избирательный участок — мы реализуем свое право изъявить голос. Дети — образцовые люди, они всё делают по образцу. Они должны видеть образец родителей, которые принимают участие в жизни своей страны», — убеждена вице-премьер РТ.
Лейла Фазлеева также рассказала о своем понимании значения телемарафона.
«Мир информации сегодня очень объемный. В этом потоке порой сложно определить, где истина, а где ложь. Телемарафон позволяет в непродолжительный период времени показать всю палитру мероприятий, которые проводятся в рамках Года семьи или избирательного процесса», — уверена она.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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