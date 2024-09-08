Лейла Фазлеева: Дети — образцовые люди

Дети — образцовые люди, они всё делают по образцу, они должны видеть пример родителей, которые принимают участие в жизни своей страны. Об этом заявила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на телемарафоне «Всей семьей на выборы!».

«Мы, взрослые, уже понимаем, для чего отправляемся на избирательный участок — мы реализуем свое право изъявить голос. Дети — образцовые люди, они всё делают по образцу. Они должны видеть образец родителей, которые принимают участие в жизни своей страны», — убеждена вице-премьер РТ.

Лейла Фазлеева также рассказала о своем понимании значения телемарафона.

«Мир информации сегодня очень объемный. В этом потоке порой сложно определить, где истина, а где ложь. Телемарафон позволяет в непродолжительный период времени показать всю палитру мероприятий, которые проводятся в рамках Года семьи или избирательного процесса», — уверена она.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.