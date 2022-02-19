Лейла Фазлеева: Через произведения Мусы Джалиля люди воспитывают своих детей и самих себя

Сегодня в Казани прошел гала-концерт первого международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля. Со сцены прозвучали стихи и написанные на них песни автора в исполнении школьников и студентов Татарстана и других регионов России. Дипломы лауреатов фестиваля вручила юным исполнителям вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Этот фестиваль важен как для Татарстана, так и для всей России. С помощью произведений Джалиля и знакомства с его историей мы воспитываем своих детей и самих себя. Когда человек слышит стихи поэта, историю его жизни, каждый проживает что-то свое особенное», — отметила Фазлеева.

Фестиваль стартовал 29 декабря — концерт провели юные казанские музыканты. Далее концерты прошли в разных городах республики. В них поучаствовали 90 молодых исполнителей — учащиеся музыкальных школ и колледжей, духовой оркестр, ансамбли народных инструментов, а также победители конкурса чтецов. Художественным руководителем проекта стала внучка поэта Татьяна Малышева-Джалиль.

«Для меня важно, чтобы стихи Мусы Джалиля читало и молодое поколение. Мы этой цели достигли. Во всех наших концертах в исполнении молодых ребят звучали стихи великого поэта на разных языках, в том числе на татарском, русском, испанском и азербайджанском языках», — заявила она.

Кроме того, финальным номером концерта стала премьера песни про мотивам стихотворения о героизме из «Моабитских тетрадей». Партию скрипки исполнила правнучка поэта Елизавета Малышева-Джалиль.

Также гала-концерт посетила и дочка поэта Чулпан Залилова. Она подчеркнула, что молодому поколению необходимо знакомиться с творчеством ее отца, потому что оно воспитывает в людях сочувствие и человечность.

«Поэзия — это тайное и великое искусство. Люди должны знать о ней и расти вместе с культурой. А поэзия моего отца — особенная вещь. Своей искренностью, мужеством, высотой человеческого духа воспитывает людей. Огромное счастье — читать эти стихи, сопереживать искренности чувств. Пока мы делаем это, мы будем оставаться людьми и патриотами», — добавила дочь поэта.