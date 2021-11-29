Лейла Фазлеева: На учете с ВИЧ стоят 15 тыс. татарстанцев

В Татарстане на учете с ВИЧ состоят 15 тысяч жителей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«На учете сегодня стоят по итогам десяти месяцев 15 225 человек», — отметила спикер.

Лейла Фазлеева добавила, что из них 148 — это дети, которые живут с ВИЧ.

По ее словам, за 10 месяцев 2021 года в Набережных Челнах и Казани наблюдается снижение заболеваемости инфекцией. Однако есть районы, в которых заболеваемость все же выше среднереспубликанских показателей: Аксубаевский, Тукаевский, Менделеевский, Елабужский, Бавлинский, Азнакаевский, Пестречинский, Нижнекамский.

«Мы замечаем, что основной контингент людей от 30 до 50 лет последние пять лет наиболее вовлечены в эпидемиологический процесс, к сожалению. Но мы видим незначительное — с 72,7 до 71,7% — снижение есть», — отметила вице-премьер республики.

Лейла Фазлеева отметила, что сейчас в Татарстане терапию получают 89,2% всех инфицированных — этот процент был гораздо ниже 10 лет назад, когда лечился всего 21% жителей. Также в 2020 и 2021 году не было передачи ВИЧ от положительной мамы ребенку при его рождении.