Лейбл Yummy Music опубликовал татарский драм-н-бейс от Lestr и Said Olur

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На лейбле Yummy Music опубликован татарский драм-н-бейс от казанского электронного музыканта Lestr и челнинского рэпера Said Olur. Сингл Qara Logn посвящен любви к скорости и автомобилям.

Под яркий трек можно ехать по ночному городу, заниматься спортом или просто отрываться на танцполе. Qara Logn доступен на всех музыкальных платформах. Композиция записана в рамках проекта «Музыкальная лаборатория».

«Это лето будет горячим и богатым на новинки татарской электронной музыки. На подходе новые работы казанских электронных музыкантов и инди-артистов в самых разных жанрах – от хип-хопа до органик хауса», – заверили в Yummy Music.

Проект «Музыкальная лаборатория» объединит десять треков: от лёгких оммажей на татарские хиты до жесткого андеграундного драм-н-бейса, где национальное предстанет в абсолютно новом звучании. Над композициями работают основатель Scratch DJ School Булат BubbleGum совместно с лейблом Yummy Music.

Проект реализацуется благодаря поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, и при участии «Движения первых”.