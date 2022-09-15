Единоличной хозяйкой хита «Аерылмагыз» стала Лэйна. Татарская общественность в шоке

Отныне права на исполнение многолетних хитов «Аерылмагыз» и «Миләшләрем» принадлежат одному артисту – молодой певице Лэйне. Означает ли это, что все остальные татары лишились возможности исполнять любимые композиции, и какая их ожидает судьба - выясняла корреспондент «Татар-информа».

Права на популярные татарские песни «Аерылмагыз» и «Милэшлэрем» теперь принадлежат лейблу «Лейна», поэтому в эфире радио они могут звучать только в исполнении этой певицы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большой неожиданностью для главного редактора радио «Китап» Алмаза Миргаязова стало полученное им уведомление от директора молодой певицы Лейны Гузелии. В письме она сообщает, что права на популярные татарские песни «Аерылмагыз» и «Милэшлэрем» теперь принадлежат лейблу «Лэйна», поэтому в эфире радио они могут звучать только в исполнении этой певицы. «Права на песню «Аерылмагыз» принадлежат лейблу «Лэйна». Поэтому, мы были бы благодарны, если вы не будете ставить в эфир эти композиции в исполнении других артистов», – говорится в письме.

Отметим, что Лэйна (Гузель Кадырова) - 22-летняя исполнительница родом из Кукмора, стала известной в последние годы благодаря каверу песни «Аерылмагыз», таким хитам как «Малай на белом барсе» (3,8 млн просмотров на YouTube, «Я не колхозница» и др. Впервые перед большой аудиторией выступила в 2018 году вместе с Элвином Греем.

Означает ли это, что такой же запрет распространится и на другие радио и телевидение? Могут ли эти песни исполнять самодеятельные артисты? А что будет, если любимые песни споют обычные люди, и выложат запись в интернет? Как меняется судьба песен после приобретения прав на них отдельными юридическими и физическими лицами? Об этом журналисты «Татар-информа» поговорили с татарскими композиторами и деятелями культуры.

Алмаз Миргаязов: «Когда получаешь уведомление, что артистам исполнявшим эти песни, уже нельзя их исполнять, а у людей нет права слушать эти песни в их исполнении – это, действительно шокирует» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Веяние времени или уловка продюсеров?

Главный редактор радио «Китап» Алмаз Миргаязов поделился опасениями, что татары теперь лишатся возможности петь любимые песни даже на своих семейных праздниках и посиделках. Он признался, что за 30 лет работы в татарском шоу-бизнесе ни разу не сталкивался с тем, чтобы уже известная, ставшая практически народной песня была выкуплена отдельным лицом или компанией.

«Видимо, это вот такое веяние времени или некая хитрая уловка продюсеров. Я совершенно не против, если известные, полюбившиеся всем народом песни, которые люди поют на семейных праздниках, во время встреч, получали новое дыхание и исполнялись современными артистами в обновленном виде, в новой свежей интерпретации. И пусть на эти новые аранжировки и ремиксы регистрируют права.

Но когда ты получаешь уведомление, что артистам, до этого 20-40 лет исполнявшим эти песни, уже нельзя их исполнять, и у людей нет права слушать эти песни в их исполнении – это, действительно, немного шокирует.

Ранее прецедент был с песней «Миләшләрем». Я надеялся, что автор песни Зуфар Хайрутдинов, чтобы в дальнейшем такое не стало тенденцией, примет какие-то меры, однако каких-то решений с его стороны не было принято. Видимо, были условия, которые не давали ему пойти на такой шаг. Я не поддерживаю того, что с его стороны не было строгого замечания по этому поводу, однако, несмотря на это, моего уважения к Зуфару абый, его творчеству не становится меньше», – рассказал Алмаз Миргаязов.

Уведомление от продюсера певицы Лэйны он получил 6 августа. «Конечно, испытал некоторый внутренний протест, узнав, что с 1989 года ставшую по-настоящему народным хитом песню «Аерылмагыз» теперь не может исполнять никто, кроме Лэйны. Но, с юридической точки зрения, наверное, они правы», – говорит главный редактор.

По словам Алмаза Миргаязова, регистрация прав на песню отдельным лицом – случай не уникальный для татарской эстрады, однако обладатели прав никогда не запрещали артистам, до этого исполнявшим эти композиции, оставлять их в своем репертуаре или же ставить записи этих песен на радио или телевидении.

В то же время это – напоминание о ценности песни, отмечает собеседник. «Авторы всю жизнь были обделены. На эстраде 90 процентов песен – подаренные автором исполнителю, за них никто денег не получает, помимо тех копеек, которые им перечисляют РАО (Российское авторское общество) или же другие организации по защите авторских прав. Поэтому, я считаю, что такой подход повышает ценность и песни, и его автора», – считает главный редактор.



«YouTube и другие соцсети имеют право удалить записи»

С появлением конкретного правообладателя возможности исполнения этих песен существенно будут ограничены, пояснил Алмаз Миргаязов. Нарушением авторских прав будет считаться, даже если человек спел любимую песню на домашних посиделках и выложил в YouTube. Популярный видеохостинг, а также другие соцсети с помощью специальных программ отслеживают записи, и при нарушении авторских прав удаляют их. Это же относится к исполнителям кавер-версий песен. Однако если новая версия понравится правообладателю, и этот кавер не лучше, чем его собственное исполнение, то он может и разрешить оставить эту версию в публичном пространстве.

«С одной стороны, это некое наведение порядка в вопросе авторских прав. Но и некоторый протест в душе тоже есть. Если у песни имеется полноправный владелец, то мы эту песню уберем с эфира. Я не против этого», – рассказал Алмаз Миргаязов.

«Убрав с эфира прежние записи песен «Аерылмагыз» и «Милэшлэрем», радио «Китап» не может их заменить на композиции в исполнении Лэйны, так как эти песни в современной обработке не подходят под формат» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Любая песня на татарском языке – достояние всего татарского народа»

Ситуация вокруг двух ретро-хитов наталкивает на мысли о том, что же будет с песенным фондом татар, признается собеседник. Ведь теоретически можно допустить, что лучше песни будут выкуплены условным «миллионером», и тогда современным исполнителям придется отказаться от этих песен, а радио и телевидение лишатся возможности ставить существующие записи этих песен в эфир.

«Именно этого я и боюсь! Например, на радио «Китап» звучат шлягеры, хиты татарской эстрады. Эти песни – неотъемлемая часть нашего национального песенного искусства, их знают, любят, поют все татары. И вот какой-то человек выкупает права на эти песни, и запрещает их петь и ставить в эфир. В таком случае радио «Китап» останется без музыки, без песен.

Кажется абсурдом, но если песни, которые наполняют сердца слушателей ностальгией, радуют их, один за другим начнем убирать с эфира, то ничего приятного в этом не будет. Теоретически такое может произойти. Если даже уберем 30 песен, составляющие основу нашей татарской эстрады, на радио будет много пустующих мест», – поделился опасениями Алмаз Миргаязов.

Убрав с эфира прежние записи песен «Аерылмагыз» и «Милэшлэрем», радио «Китап» не может их заменить на композиции в исполнении Лейны, так как эти песни в современной обработке не подходят под формат. Другие радио, теоретически, могут их ставить в эфир, но в последнее время эту песню я не слышал, заметил собеседник. «Это может быть связано и с тем, что Лэйна – коммерческий проект, и песни в ее исполнении, скорее всего, могут появиться на радио лишь на коммерческой основе», – полагает он.

Алмаз Миргаязов, хоть и признает права авторов продавать свои песни, выступает против ограничения использования любого авторского продукта. «Для меня татарский народ – единая нация, и любая песня, записанная на татарском языке, с использованием канонов татарской музыки – это достояние народа, имущество нации. Поэтому я категорически не согласен с теми, кто ограничивает использование тех или иных авторских продуктов, у меня к ним большие претензии. Любая песня на татарском языке должна принадлежать татарам, и любой должен иметь право исполнять ее где угодно», – поделился Алмаз Миргаязов.

Директор певицы Лейны Гузелия: «Ставить в эфир в исполнении Асафа Валиева и Алсу Хисамиевой можно» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Директор Лэйны: запрет касается молодых исполнителей

Связавшись с директором певицы Лэйны, корреспондент «Татар-информа» уточнила, в каких случаях распространяется запрет на исполнение песен «Аерылмагыз» и «Милэшлэрем». На вопрос: «Запрещается ли радио «Китап» ставить в свой эфир эти песни в исполнении Асафа Валиева (первый исполнитель песни «Аерылмагыз») и Алсу Хисамиевой (первой исполнившей песню «Милэшлэрем»)?» директор певицы Лэйны ответила: «Ставить в эфир в исполнении Асафа Валиева и Алсу Хисамиевой можно».

«Авторские права на эти песни принадлежат лейблу «Лейна», поэтому на радио, телевидении они могут звучат только в исполнении Лейны, - пояснила Гузелия (она не только директор Лэйны, но и сама также является известной татарской исполнительницей – ред.). – Давать на ротацию на телевидение, радио – нельзя. Если кто-то споет кавер-версию песни, и выложит в интернет, или же люди будут петь эти песни на своих семейных праздниках - это не запрещено», – пояснила директор певицы.

Популярные артисты татарской эстрады Асаф Валиев, Алсу Хисамиева, давшие жизнь этим песням, всегда будут иметь право их исполнять, их никто не может как-то ограничить, подчеркнула Гузелия. Речь идет о молодых артистах - они не могут петь эти песни без разрешения лейбла. «Если хотят петь, могут это делать только с разрешения лейбла, на основе договора», – уточнила продюсер.

Зуфар Хайрутдинов: «Если это некоммерческий проект, то любую песню может исполнять любой человек. Но только для себя. Права выступать с этой песне публично – со сцены, по телевидению – он не имеет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Разрешение нужно в любом случае»

Автор песни «Милэшлэрем» - популярный певец и композитор Зуфар Хайрутдинов. Он также является руководителем регионального отдела Российского авторского общества (РАО).

«Если это некоммерческий проект, то любую песню может исполнять любой человек. Но только для себя. Права выступать с этой песне публично – со сцены, по телевидению – он не имеет. Выкладывать в интернет тоже нельзя. Запрет распространяется и на кавер-версии песен», – пояснил Зуфар Хайрутдинов корреспонденту «Татар-информа».

Композитор считает, что соблюдение исполнителями прав на песню – это признак уважения к автору.

«Независимо от того, проданы права на песню или нет, без разрешения автора никто ее исполнять не может. При этом исполнителю необязательно лично обращаться к авторам, для этого есть специальная организация. РАО управляет правами всех авторов. Артист, прежде всего, берет разрешение у РАО.

Когда автор продает песню другому лицу, то он передает ему управление правами. Желающий исполнить песню обращается уже к нему, а не к автору. Но, в любом случае, публично исполнять песню нельзя. Здесь имеется ввиду со сцены, по радио и телевидению. Можно без разрешения правообладателя петь эту песню у себя дома, в машине, на семейных праздниках, свадьбах и так далее», – рассказал руководитель регионального отделения РАО.

Зуфар Хайрутдинов внес ясность: права на песню «Милэшлэрем» проданы им лейблу «Лэйна» всего на несколько лет. Управлять правами на песню лейбл будет лишь в течение этого времени. Желающие перепеть песню, сделать на нее кавер тоже должны будут обращаться к нынешнему ее правообладателю, и уже он будет решать, разрешить это или нет.

«Вообще, песню нельзя исполнять без разрешения. Это раньше, в советское время, в 90-х годах, люди привыкли петь все, что им понравится. Никто ни у кого разрешения не спрашивал. Большинство законов, существующих за рубежом, у нас не работали. А сейчас законы по авторским правам начали работать. Поэтому многие исполнители испытывают трудности, происходят недоразумения. Желательно, чтобы артисты, ступая на троп в шоу-бизнеса, имели хоть небольшие знания об авторских правах», – отметил собеседник.



«Настоящий автор – тот, кто зарабатывает творчеством»

Автор многих хитов Зуфар Хайрутдинов придерживается мнения, что песня – это товар, и как любой продукт, она должна приносить прибыль своему создателю.

«Песня – это труд автора, он может управлять результатом своего труда как угодно – продать его, сдать в аренду, подарить, и так далее. Есть такие авторы – напишут песню, и ничего им не надо, они говорят: «пусть поют, я только рад этому». Прибыли от песни им не надо. Но это не настоящие авторы. Настоящий автор – тот, кто зарабатывает творчеством. Потому что это его работа, его труд», – уверен композитор.

Что касается судьбы песни «Милэшлэрем», то автор заверил, что певица Алсу Хисамиева, которая, по сути, и популяризировала эту песню, сохранит за собой право исполнять ее публично.

«Мы об этом говорили с лейблом: кто до этого пел эту песню, официально и публично, то им петь ее не запрещается. Просто они должны сообщить лейблу перед исполнением. Я и сам, как певец, могу петь эту песню, и тоже должен спросить разрешения у лейбла», – пояснил Зуфар Хайрутдинов.

Азат Хусаинов: «Мы пишем песни для народа, а кто-то берет и присваивает их себе, покупает на них права» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Искусство должно принадлежать народу!»

Заслуженный деятель искусств Татарстана, музыкант, композитор Азат Хусаинов из тех, кто радуется любому появлению своих творений в публичном пространстве. «Если увижу, что мою песню спели и выложили в интернет – я просто счастлив», – говорит он. Композитор считает, что искусство не может принадлежать отдельному человеку, оно – достояние всех людей.

«Мы пишем песни для народа, а кто-то берет и присваивает их себе, покупает на них права. Правильно Ленин сказал – искусство принадлежит народу. Например, слова песни «Аерылмагыз» написала Гульшат апа Зайнашева. Но ее перу принадлежат только два куплета, а третий, по преданию, попал в песню из блокнота автора музыки, композитора Чулпан Зиннатулиной. Автор неизвестен. Кому тогда принадлежат права на этот куплет?», – удивляется Азат Хусаинов.

Сам он лишь однажды пробовал продать свою песню – после того, как услышал, что ее со сцены уже исполняет довольно известный артист.

«И слова песни, и музыка были мои. Ее пел Ильназ Баһ, я попросил заплатить, мне дали четыре тысячи рублей. Смешные же деньги! После этого никогда песни не продавал. Мои песни больше звучат в спектаклях, они хранятся в госфонде. Если кто-то споет мою песню, выложит в интернет, я только рад этому. Пусть поют, я совсем не против. Если песня полюбилась народу еще при твоей жизни – это же прекрасно», – говорит композитор Азат Хусаинов.



«Пусть сначала научится петь эту песню»

Музыкант, баянист, автор и редактор телевизионной программы «Жырлыйк эле» Назип Бадрутдинов скептически относится к перспективе слышать эти две популярные песни лишь в исполнении Лэйны – он считает, что девушке не хватает ни мастерства, ни вокальных данных, чтобы спеть их так же выразительно, как ее предшественники. К такому мнению он пришел, услышав «Милэшлэрем» в исполнении Лэйны на своей передаче.

«Прежде, чем покупать права, пусть сначала научится петь, усовершенствует мастерство исполнения. Она пела эту песню в моей передаче. Исполнение – ниже среднего. И голоса нет. С профессиональной точки зрения, за искаженное исполнение, Зуфар Хайрутдинов мог бы предъявить ей свои претензии. Эту песню первой спела Алсу Хисамиева. Лэйне далеко до нее», – говорит Назип Бадрутдинов.

Музыкант считает неправильным, когда песни продаются и покупаются – творчество должно быть доступно всем.

«У нас на передаче поют то, что просят люди. Кому принадлежат права – неважно. Юридически я этих законов не знаю. Мы пишем авторов на экране, телевидение обязано отчислять автору гонорар за то, что песня звучала в эфире», – пояснил он.

Музыкант уверен, что песня, став популярной в народе, и сама становится народной, значит, начинает принадлежать всему народу.

«Это же национальное достояние, духовное богатство народа. Ведь и у народных песен у каждой есть авторы. Артисты где-то их услышали, спели, и дали им всенародную известность. Если бы наши легендарные Усман Альмиев, Ильгам Шакиров запретили петь свои песни, что тогда было бы? Это неправильно», – говорит Назип Бадрутдинов.

В отличие от русскоязычной эстрады, на татарской одна песня не может принести большие доходы, отмечает он. «И что, теперь кто-то будет на песне зарабатывать большие деньги? Это невозможно. С одной песней «Милэшлэрем» далеко не уедут», – предупреждает музыкант.

Ильгиз Закиров: «Сейчас никому ничего не надо. И отчислений там от песен нет. Просто бесплатно…» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Авторам никто не помогает»

Композитор, музыкант, заслуженный деятель искусств Татарстана Ильгиз Закиров неохотно общался на тему соблюдения авторских прав – он считает, что эти самые права никто не защищает, и надеяться на какие-то серьезные доходы от песен авторы не могут.

«Сейчас никому ничего не надо. И отчислений там от песен нет. Просто бесплатно… Это просто баловство такое. «Они» поют и делают на этом деньги. Кому сейчас нужна эта тема?», – невесело начал разговор композитор.

По его словам, авторы песен не получают никакой поддержки, а их творения в большинстве случаев «крадут» - берут без разрешения и бесплатно. Композитор смог вспомнить лишь несколько случаев, когда его песню пели на основе договора – Салават, Ришат Тухватуллин покупали у него песни. Но даже при этом исполнять их любым другим желающим никто не запрещает, отметил композитор.

«Пусть поет, кто хочет. Я так считаю. Если кто-то поет мои песни – я только рад. Они же делают себе пиар таким образом, получают известность. Разве не так?» – резюмировал он.

Айрат Файзрахманов: «Я считаю, что эти песни – наследие, принадлежащее народу, это народные хиты» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это народные хиты»

Начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями министерства культуры РТ, общественный деятель Айрат Файзрахманов считает, что любые ограничения препятствуют естественному развитию, то же самое происходит с песнями.

«Я считаю, что эти песни – наследие, принадлежащее народу, это народные хиты. Такие ограничения, возможно, неправильны с моральной точки зрения. В юридическом аспекте, я, конечно, эти вещи понимаю. А для народа – это как его собственные песни, думаю, что хитами они стали еще и потому, что их исполняли – много, везде и без ограничений», – поделился Айрат Файзрахманов.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»