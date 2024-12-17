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Происшествия 17 декабря 2024 21:05

Легковушку зажало между грузовиками на трассе в Татарстане

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На трассе М7 в Татарстане произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Согласно информации Госавтоинспекции Казани, водитель фуры Mercedes Actros, следуя из Москвы в сторону Уфы, не соблюдал безопасную скорость и столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Solaris. В результате легковушка врезалась в находившийся перед ней автовоз Dongfeng, и оказалась между двумя грузовиками.

Водителя легковушки зажало в салоне авто. С различными травмами его госпитализировали.

#ДТП
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