Легковушку зажало между грузовиками на трассе в Татарстане

На трассе М7 в Татарстане произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Согласно информации Госавтоинспекции Казани, водитель фуры Mercedes Actros, следуя из Москвы в сторону Уфы, не соблюдал безопасную скорость и столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Solaris. В результате легковушка врезалась в находившийся перед ней автовоз Dongfeng, и оказалась между двумя грузовиками.

Водителя легковушки зажало в салоне авто. С различными травмами его госпитализировали.