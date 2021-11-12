Легковушку смяло под колесами «КАМАЗа» на трассе в РТ, водитель авто погиб на месте

Авария произошла рано утром в Альметьевском районе республики, около деревни Ак-Чишма. В результате лобового столкновения «КАМАЗа» и легковушки, грузовик оказался внутри салона автомобиля.

Фото: очевидцы

Водитель легкового авто погиб в результате аварии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщают очевидцы произошедшего.

«Водитель автомобиля ВАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "КАМАЗ"», – сообщили агентству в республиканской Госавтоинспекции.