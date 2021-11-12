news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
12 ноября 2021  09:41
Павел Климчак

Легковушку смяло под колесами «КАМАЗа» на трассе в РТ, водитель авто погиб на месте

news_top_970_100

Авария произошла рано утром в Альметьевском районе республики, около деревни Ак-Чишма. В результате лобового столкновения «КАМАЗа» и легковушки, грузовик оказался внутри салона автомобиля.

 

Фото: очевидцы

Водитель легкового авто погиб в результате аварии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщают очевидцы произошедшего.

«Водитель автомобиля ВАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "КАМАЗ"», – сообщили агентству в республиканской Госавтоинспекции.

#ДТП #ДТП с погибшими #столкновение легковушки и камаза
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное