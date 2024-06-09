Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Легковушку сильно помяло после столкновения с «ГАЗелью» в Казани
Сегодня в районе полудня на перекрестке улиц Назиба Жиганова и Аделя Кутуя в Казани произошло серьезное ДТП.
Как сообщили в беседе с «Татар-информом» очевидцы произошедшего, на дороге автомобиль «ГАЗель» столкнулся с «Ладой Приорой». Судя по фото, легковушка получила серьезные повреждения.
По словам очевидцев, в результате столкновения пострадал водитель «Приоры». На месте работали медики скорой помощи.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников