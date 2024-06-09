Легковушку сильно помяло после столкновения с «ГАЗелью» в Казани

Сегодня в районе полудня на перекрестке улиц Назиба Жиганова и Аделя Кутуя в Казани произошло серьезное ДТП.

Как сообщили в беседе с «Татар-информом» очевидцы произошедшего, на дороге автомобиль «ГАЗель» столкнулся с «Ладой Приорой». Судя по фото, легковушка получила серьезные повреждения.

Фото: © Очевидцы

По словам очевидцев, в результате столкновения пострадал водитель «Приоры». На месте работали медики скорой помощи.