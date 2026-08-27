news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 27 августа 2026 08:23

Легковушку разорвало на куски после удара о фонарный столб в Казани

Читайте нас в
Телеграм
Легковушку разорвало на куски после удара о фонарный столб в Казани
Фото: © Госавтоинспекция Казани

Жуткое ДТП произошло накануне ночью недалеко от дома № 95 по Оренбургскому тракту. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

По данным правоохранителей, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21123» мчался со стороны Фермского шоссе в направлении Проспекта Победы. В какой-то момент он потерял управление и влетел в фонарный столб. От удара автомобиль буквально разорвало на части.

Молодого водителя доставила в медучреждение скорая помощь.

#дтп в казани с пострадавшим #госавтоинспекции казани #влетел в столб
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

26 августа 2026
В РКБ Татарстана объяснили, чем опасны кардионагрузки

В РКБ Татарстана объяснили, чем опасны кардионагрузки

26 августа 2026
Новости партнеров