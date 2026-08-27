Легковушку разорвало на куски после удара о фонарный столб в Казани

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Жуткое ДТП произошло накануне ночью недалеко от дома № 95 по Оренбургскому тракту. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

По данным правоохранителей, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21123» мчался со стороны Фермского шоссе в направлении Проспекта Победы. В какой-то момент он потерял управление и влетел в фонарный столб. От удара автомобиль буквально разорвало на части.

Молодого водителя доставила в медучреждение скорая помощь.