Легковушку намотало на столб под Челнами, водитель и трое пассажиров в больнице

фото: Валентин Кулагин

Серьезное ДТП произошло сегодня около трех часов ночи на трассе Набережные Челны – Альметьевск в Тукаевском районе РТ.

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, водитель легковушки KIA не выбрал безопасную скорость и вылетел с трассы в столб. Машину практически намотало на опору освещения.

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

С места ДТП в больницу забрали четверых человек – водителя и троих пассажиров. Один из пострадавших, 17-летний подросток.

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

По данным агентства, водитель иномарки получил права меньше двух недель назад.