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Легковушку намотало на столб под Челнами, водитель и трое пассажиров в больнице
Серьезное ДТП произошло сегодня около трех часов ночи на трассе Набережные Челны – Альметьевск в Тукаевском районе РТ.
Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, водитель легковушки KIA не выбрал безопасную скорость и вылетел с трассы в столб. Машину практически намотало на опору освещения.
С места ДТП в больницу забрали четверых человек – водителя и троих пассажиров. Один из пострадавших, 17-летний подросток.
По данным агентства, водитель иномарки получил права меньше двух недель назад.
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