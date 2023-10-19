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Легковушки столкнулись на трассе в Татарстане, два человека госпитализированы
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Авария произошла накануне в Тетюшском районе.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, на дороге «Лада Гранта» столкнулась с легковушкой «ВАЗ-2111». В результате ДТП оба автомобиля получили сильные повреждения.
Со слов очевидцев, два человека получили травмы – их увезли медики скорой помощи.
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