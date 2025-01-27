news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 27 января 2025 10:59

Легковушки лоб в лоб столкнулись на трассе под Нижнекамском, есть пострадавшие

На выезде из Нижнекамска произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

Предварительно, на трассе столкнулись «Лада Ларгус» и «Лада Калина». Судя по фото в соцсетях, оба автомобиля получили сильные повреждения. В свою очередь «Лада Ларгус» вылетел на обочину.

К счастью, обошлось без жертв. «По оперативной информации, пострадали три человека», – сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции республики. Устанавливаются подробности произошедшего.

#ДТП #нижнекамский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Профессор назвал категории россиян, кому увеличат пенсии

Профессор назвал категории россиян, кому увеличат пенсии

26 января 2025
Чай с хазратом: «Мы с вами стали настолько жесткими, что перестали видеть чудо»

Чай с хазратом: «Мы с вами стали настолько жесткими, что перестали видеть чудо»

26 января 2025