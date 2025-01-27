Легковушки лоб в лоб столкнулись на трассе под Нижнекамском, есть пострадавшие

На выезде из Нижнекамска произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

Предварительно, на трассе столкнулись «Лада Ларгус» и «Лада Калина». Судя по фото в соцсетях, оба автомобиля получили сильные повреждения. В свою очередь «Лада Ларгус» вылетел на обочину.

К счастью, обошлось без жертв. «По оперативной информации, пострадали три человека», – сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции республики. Устанавливаются подробности произошедшего.