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Ру Тат
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Происшествия
14 сентября 2022  23:04

Легковушка загорелась после ДТП с трактором на трассе в Татарстане, трое пострадали

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Сегодня около семи часов вечера на трассе в Арском районе Татарстана столкнулись Chevrolet Lacetti и трактор. Сразу после удара иномарка загорелась.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, произошло это на 15-м километре трассы Арск – Кинер. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли пожарные ПСЧ №107.Пятнадцать минут им понадобилось, чтобы полностью потушить пожар.

По предварительной информации, пострадали три человека, среди них был ребенок.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#загорелась машина #ДТП
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