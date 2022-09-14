Легковушка загорелась после ДТП с трактором на трассе в Татарстане, трое пострадали
Сегодня около семи часов вечера на трассе в Арском районе Татарстана столкнулись Chevrolet Lacetti и трактор. Сразу после удара иномарка загорелась.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, произошло это на 15-м километре трассы Арск – Кинер.
На место прибыли пожарные ПСЧ №107.Пятнадцать минут им понадобилось, чтобы полностью потушить пожар.
По предварительной информации, пострадали три человека, среди них был ребенок.