Легковушка загорелась после ДТП с трактором на трассе в Татарстане, трое пострадали

Сегодня около семи часов вечера на трассе в Арском районе Татарстана столкнулись Chevrolet Lacetti и трактор. Сразу после удара иномарка загорелась.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, произошло это на 15-м километре трассы Арск – Кинер.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли пожарные ПСЧ №107.Пятнадцать минут им понадобилось, чтобы полностью потушить пожар.

По предварительной информации, пострадали три человека, среди них был ребенок.